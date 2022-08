Rock in Rio proíbe candidatos a estas eleições de subirem nos palcos do festival

Organizadores publicaram comunicado explicando que festival acontecerá pela primeira vez durante período eleitoral e precisará se adequar à legislação

A organização do Rock in Rio 2022 divulgou comunicado à imprensa onde informa que pela primeira vez, em seus 37 anos, o festival vai acontecer em período eleitoral, e por isso está sujeito às leis específicas vigentes.

O Rock in Rio está em sua nona edição no Brasil e será realizado no Rio de Janeiro

Em virtude do fato, os organizadores decidiram que não será autorizada a presença de nenhum candidato a estas eleições em seus palcos e ainda recomenda que, todas as empresas, instituições e artistas envolvidos com o evento tenham conhecimento da Lei Eleitoral.

Em março passado, o festival Lollapalooza Brasil foi marcado por manifestações políticas, tanto de artistas nacionais quanto internacionais. A repercussão na época levou o TSE a proibir manifestações no último dia do festival, mas a organização do Lollapalooza se recusou a permitir censura no evento, pois na época o país não se encontrava em período eleitoral.

O Rock in Rio está em sua nona edição no Brasil e será realizado no Rio de Janeiro nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.