Rock in Rio Lisboa celebra o primeiro dia de evento com um minuto de silêncio pela paz mundial

No Palco Mundo, a cantora portuguesa Simone de Oliveira convocou a todos os presentes e fez um discurso emocionado sobre respeito às diferenças e construção de um mundo mais justo

O Rock in Rio Lisboa está de volta após quatro anos de ausência, devido à pandemia. No último sábado (18), a Cidade do Rock em terras portuguesas abriu suas portas para receber o público em um clima de reencontro e celebração à vida, com direito a um momento icônico, onde o evento todo parou por alguns minutos e fez silêncio a favor da paz, inspirado na edição de 2001, no Rio de Janeiro.

O som de um sino convocou todos os presentes e chamou atenção para o Palco Mundo, onde a já consagrada artista portuguesa Simone de Oliveira fez um discurso emocionado para todos os presentes, ao lado de outros artistas, como Xutos & Pontapés, David Carreira, Selma Uamusse, Titica, Prodígio, entre outros que se encontram no line-up desta edição.

Foto: Simone de Oliveira O som de um sino convocou todos os presentes e chamou atenção para o Palco Mundo, onde a já consagrada artista portuguesa Simone de Oliveira fez um discurso emocionado para todos os presentes

“Que emoção estar aqui. Que emoção olhar para esta plateia e ver a todos, juntos. Finalmente juntos. Foram mais de 1400 dias e noites sem poder sentir esta energia, sem poder sentir esta vibração. Quem algum dia poderia imaginar que iríamos passar por isto? Que o mundo iria parar? Mas hoje, depois de tanto tempo, vocês estão aqui! E não há nada melhor que a música para nos unir”, declarou a cantora.

E completou: “É por isso que hoje, subo a este palco e dou voz a esta Cidade do Rock, para mostrar, uma vez mais, a força que a música tem. Ela é linguagem universal, ela junta opostos, ela sintoniza. Olhem à sua volta. Abracem. Celebrem! Deem oportunidade à paz! Está na hora de acreditarmos que só depende de nós mesmos. De mostrarmos que a força de todos nós é a única que precisamos para construir um mundo mais justo e solidário. Vamos celebrar as diferenças, a alegria e dedicar um minuto de silêncio à paz e à esperança de termos um mundo melhor”.

Os fãs brasileiros, que aguardam a abertura da edição brasileira do Rock in Rio em setembro, podem iniciar o aquecimento para o festival acompanhando as transmissões exclusivas dos shows em Lisboa no perfil oficial do Rock in Rio no TikTok.

Roberto Medina, vice-presidente executivo do Rock in Rio, revisitou toda a história do festival e os três minutos de silêncio realizados na edição de 2001, no Brasil, a sua primeira trabalhando efetivamente no festival, para trazer à Cidade do Rock um novo momento pela paz aos fãs.

“O mundo precisa deste respiro. Neste momento do reencontro, o clima deve ser de celebração – da vida. Por mais difícil que estes últimos anos tenham sido, precisamos dar à paz uma oportunidade e usar a alegria para alimentar a esperança de termos um futuro melhor. Então, convidamos todos a se juntarem a nós, na plateia em frente ao Palco Mundo, para este momento simbólico”, afirmou Medina.

Para o empresário, que está em Lisboa acompanhando de perto cada detalhe da nona edição portuguesa, o evento é o primeiro reencontro dos fãs com a marca do festival e uma volta em grande estilo, com a bandeira da cidade do Rio sendo mais uma vez representada mundialmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos falando em um evento que nasce no Brasil e ganha o mundo. Começar por Lisboa nesta retomada nos traz a possibilidade de reforçar as coisas boas do nosso país para o planeta e mostrar o quanto nós brasileiros somos relevantes quando o assunto é produzir experiências inesquecíveis na vida das pessoas”, afirmou Roberto, lembrando como tudo começou.

Para o empresário, que está em Lisboa acompanhando de perto cada detalhe da nona edição portuguesa, o evento é o primeiro reencontro dos fãs com a marca do festival e uma volta em grande estilo, com a bandeira da cidade do Rio sendo mais uma vez representada mundialmente.

“Nunca imaginei que viveríamos algo tão semelhante com a edição de 1985 do festival, quando pudemos efetivamente ganhar às ruas. Este ano, mais uma vez reviveremos o reencontro. Esta vida ao vivo é fundamental na vida das pessoas. E o Rock in Rio é sobre isso, sobre pessoas, sobre festa e alegria. Por isso, queremos estar juntos, para celebrar e gerar novas histórias. Afinal, a vida é feita delas, não é mesmo?”, garantiu Medina, que abraçou o mundo ao levar a sua bandeira Rock in Rio para países como Lisboa, Madri e Estados Unidos.

Os fãs brasileiros, que aguardam a abertura da edição brasileira do Rock in Rio em setembro, podem iniciar o aquecimento para o festival acompanhando as transmissões exclusivas dos shows em Lisboa no perfil oficial do Rock in Rio no TikTok. As lives são comandadas pela influenciadora Nah Cardoso e começam às 14h30, nos dias de festival, e seguem até às 21h30, sempre no horário de Brasília.