Rock in Rio é tema Reserva Go e apresenta novas versões do tênis TypeR que aposta na nostalgia do festival

Lançamento envolve produtos licenciados do festival que serão vendidos nas lojas da marca e nos dias do evento

A Reserva Go, marca de calçados e acessórios da Reserva, entra na trend do maior festival de música e entretenimento do mundo e lança uma collab inédita com o Rock in Rio. A parceria traz produtos exclusivos e versões limitadas do tênis TypeR.

Logotipo do festival na lingueta e palmilha personalizada

Os frutos da collab são comercializados no e-commerce e nas lojas físicas da Reserva e Reserva Go, os produtos chegam com versões renovadas do tênis clássico da marca e chinelos, que carregam o logotipo do Rock In Rio em tiragem com poucas unidades para os fãs do festival.

Os produtos apresentam em seus modelos desgastes, sujeiras e a lama tão presente na primeira edição do Rock in Rio em 1985.

“Efeito” lama e “desgaste” de uso são características dos novos lançamentos

Reinventando, o TypeR Rock In Rio traz a letra R de Reserva, sempre registrada na lateral do calçado, unindo o R de Rock in Rio em uma comunicação unificada, que traz o logotipo do festival na lingueta (que chega em versão turbinada com bolso para guardar o que precisar), no contraforte, na entressola e palmilha dos produtos – preço de R$ 699,00.

Reserva em collab inédita com o Rock in Rio

Cheios de personalidade, os chinelos que serão lançados em períodos diferentes do TypeR recebem estampas exclusivas do festival e chegam com preços de R$ 99,00.

Os produtos estarão disponíveis para venda a partir do dia 23/agosto e nas numerações vão do 37 ao 44.