Rock in Rio 2024: vendas para o dia 22 de setembro estão esgotadas

A organização do Rock in Rio anuncia que em 37 minutos as vendas dos ingressos para o dia 22 de setembro se encerraram. Neste dia, no Palco Mundo se apresentam Shawn Mendes, como principal atração da noite, Akon, NE-YO e a brasileira Luísa Sonza.

Ney Matogrosso Belo Angélique Kidjo

No Palco Sunset, Mariah Carey é a grande headliner. Abrindo a noite, Ney Matogrosso, em seguida OludumBaiana e, antecedendo a ícone Mariah, uma grande homenagem a Alcione, com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e a homenageada, Alcione.

Orquestra Sinfônica Brasileira

No New Dance Order, se apresentam Kaskade, Bhaskar, Jetlag e Dubdogz. No Espaço Favela, Belo, Mc Livinho e Luiz Otávio. No Global Village, novidade desta edição, Angélique Kidjo, Almerio e Martins e Lia de Itamaracá.

Maria Rita

Sem ingressos para o dia 22 de setembro, os fãs podem escolher entre os outros seis dias de evento:

13 de setembro: Palco Mundo – Travis Scott; Palco Sunset – Cabelinho & Coral das Favelas; NDO – DEADMAU5; Espaço Favela – TZ Coronel e Borges; Global Village – Karan Aujla

14 de setembro: Palco Mundo – Imagine Dragons; Palco Sunset – NX Zero; NDO – DJ Snake; Espaço Favela – Dennis DJ; Global Village – Hermeto Pascoal

15 de setembro: Palco Mundo – Avenged Sevenfold; Palco Sunset – Deep Purple; NDO – ARTBAT; Espaço Favela – Poze do Rodo; Global Village – Anees

19 de setembro: Palco Mundo – Ed Sheeran; Palco Sunset – Gloria Groove; NDO – WADE; Espaço Favela – Xande de Pilares; Global Village – Noa Kirel

20 de setembro: Palco Mundo – Katy Perry; Palco Sunset – Iza; NDO – Alison Wonderland; Espaço Favela – Pocah; Global Village – Angélique Kidjo

21 de setembro: Palco Mundo – “Para Sempre: Rock”; Palco Sunset – “Para Sempre: POP”; NDO – Mochakk; Espaço Favela – “Para Sempre: Funk”; Global Village – “Para Sempre: Bossa Nova”

Sobre o Rock in Rio

1984 marca o início das preparações para a primeira edição do evento idealizado por Roberto Medina e que hoje, 40 anos depois, é considerado o maior festival de música e entretenimento do mundo – o Rock in Rio. A história do evento se entrelaça com a do entretenimento no Brasil, sendo responsável por colocar o país na rota dos eventos internacionais, já que pela primeira vez, um país da América do Sul sediou um evento musical dessa magnitude.

Em uma área de 250 mil m2, em Jacarepaguá, durante dez dias, 1 milhão e 380 mil pessoas foram iluminadas pela primeira vez e começaram a fazer parte do grande espetáculo. No palco — o maior do mundo na época, com 80m de boca de cena — 15 atrações nacionais e 16 internacionais. Originalmente organizado no Rio de Janeiro, o festival ganhou o mundo chegando a Lisboa (Portugal), onde é realizado até hoje, passando por Madrid (Espanha) e Las Vegas (USA).

Desde a primeira edição, já gerou 265 mil empregos diretos e indiretos e, apenas na última, em 2022, um impacto econômico de mais de 2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro. Também no ano passado, o Rock in Rio foi considerado patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Pelas Cidades do Rock, desde 1985, já passaram mais de 11.2 milhões de visitantes, que assistiram a 3.816 artistas em 130 dias de magia. Dentre os números gigantes do festival, mais de 64 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais apenas em 2022 e mais de 12 milhões de fãs online.

Gerando impactos positivos nos países onde é realizado e consciente do poder disseminador da marca, o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável. Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. O festival investiu, junto com seus parceiros, mais de R$ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros. Apenas na Amazônia, 73 milhões de árvores foram plantadas. A marca foi pioneira em ter a certificação ISO 20121 — Eventos Sustentáveis e, em 2022, começou a trabalhar ambiciosas metas para 2030, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O ano de 2024 será de muitas comemorações para o Rock in Rio. O ano em que tudo começou, 40 anos depois, dá início às celebrações. E a festa brasileira já está marcada: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro; e a lisboeta também: 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo. Das 22 edições anteriores, nove ocorreram no Brasil (1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022), nove em Portugal (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2022), três na Espanha (2008, 2010 e 2012) e uma nos Estados Unidos (2015).