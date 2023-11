Rock in Rio 2024 revela o Global Village: uma jornada musical e arquitetônica pelos continentes

Festival surpreende com espaço inovador e Angelique Kidjo como embaixadora

Em sua celebração de 40 anos, o Rock in Rio promete uma edição histórica em 2024 com a revelação do Global Village, uma experiência imersiva que combina arquitetura icônica, diversidade cultural e música global. O espaço, que ocupará 7.500 m² na Cidade do Rock, será uma verdadeira jornada pelos continentes, proporcionando aos 700 mil espectadores uma fusão única de culturas.

A consagrada artista Angelique Kidjo assume o papel de embaixadora do Global Village, marcando o início do line-up. Duas vezes vencedora do Grammy Awards, Kidjo traz consigo não apenas seu talento musical, mas também um compromisso com a mensagem de paz e união que permeia o novo espaço.

A cenografia, inspirada em monumentos icônicos dos seis continentes, é assinada por Ana Biavaschi, diretora de Rockreators da Rock World. A estrutura de 18,50m de altura e 35m de comprimento promete elevar a experiência do festival a novos patamares. Os visitantes poderão caminhar por ruas e vielas, entrar em espaços temáticos e desfrutar de shows e performances variadas, além de apreciar uma rica gastronomia representativa de cada local.

A novidade não para por aí. Para garantir uma experiência exclusiva, será necessário fazer um agendamento prévio para desfrutar dos bares e restaurantes, que incluem opções como uma loja de doces com apresentação de pianista, um pub com shows de jazz e um boteco com roda de samba.

Com a venda do Rock in Rio Card marcada para 7 de dezembro, os fãs podem garantir seu lugar no Global Village, uma aposta ousada que promete transformar a Cidade do Rock em um manifesto pela paz e diversidade, onde todos estão unidos por uma só direção: a celebração da música e da cultura.