Rock in Rio 2024: com quatro dias esgotados, festival só tem ingressos disponíveis para três dias

A venda geral de ingressos para a edição de 40 anos do Rock in Rio abriu no dia 27 de maio e coleciona números expressivos. Com quatro dias esgotados em cerca de duas horas, o festival já vendeu o equivalente a 11 estádios do Maracanã lotados.

Rock in Rio edição de 40 anos tem venda recorde de ingressos

Além de todas as interações realizadas nas redes sociais durante todo o dia de ontem, que mantiveram o nome do festival nos assuntos mais falados do ‘X’ por onze horas seguidas, o Rock in Rio também registrou dois milhões de pessoas acessando as páginas de compra de ingressos e mais de um 1.3 milhão de acessos no site oficial do festival.

Roberto Medina e Zé Ricardo

Os fãs que não querem ficar de fora da histórica edição de 40 anos do festival ainda podem adquirir os ingressos para os últimos três dias disponíveis, quando Avenged Sevenfold e Ed Sheeran são headliners, além do inédito Dia Brasil, que traz o maior encontro da música brasileira.

Dia do Brasil no Rock in Rio vai reunir 72 artistas brasileiro

“Essa semana foi muito especial para nós. Desde segunda-feira acompanhamos a empolgação do público para a venda geral de ingressos e testemunhamos uma pré-venda se esgotar em tempo recorde. Nas redes sociais e no site do festival, os números foram impressionantes, com os fãs muito engajados e ansiosos. No TikTok alcançamos mais de um bilhão de visualizações no challenge #PlanetaRockinRio, que lançamos em nosso perfil. Ontem foi ainda mais incrível. Logo no início do dia, já era possível ver a grande movimentação do público nas ruas, nas redes e em nossos canais. Por fim, com as vendas abertas, em menos de duas horas quatro dos sete dias de festival já estavam esgotados. Mas os fãs do rock, do pop e da música brasileira ainda podem garantir um lugar na Cidade do Rock este ano e viver mais uma edição histórica e inesquecível do festival”, comenta Ana Deccache, diretora de Marketing da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Edição dos 40 anos terá Dia Brasil com mais de 70 artistas nacionais

Ao longo da semana a expectativa foi aumentando. No TikTok, o challenge #PlanetaRockinRio, que deu a chance de os fãs ganharem ingressos VIP e de gramado para a Cidade do Rock, já contava com mais de 127 mil conteúdos que tiveram mais de um bilhão de visualizações. Ontem, logo no início do dia, também já era possível ver a grande movimentação dos fãs.

No ‘X’, antigo Twitter, o nome do Rock in Rio ficou nos trending topics por 11 horas seguidas. Artistas do line-up, como Shawn Mendes e Travis Scott, ficaram mais de 9 horas entre os assuntos mais comentados na plataforma. No total, o Rock in Rio ocupou nove posições do ranking durante todo o dia de ontem, sendo que na hora das vendas o festival chegou no primeiro lugar.

O Rock in Rio abriu as vendas de ingressos para a edição de 40 anos e já vendeu o equivalente a 11 estádios do Maracanã lotados. Fãs de todos os estados do país, além do Distrito Federal, e ainda de mais de 31 países, já garantiram seus ingressos.

O público ainda tem a oportunidade única de adquirir ingressos para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos. A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).

Outro número impressionante foi a venda dos Rock in Rio Cards no ano passado, que teve 180 mil ingressos esgotados em 2h04min. Já a pré-venda de ingressos para clientes Itaú, com cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti, que aconteceu nesta segunda-feira, se esgotou em tempo recorde.

Com os ingressos disponíveis para a pré-venda, distribuídos entre todos os sete dias, o festival alcançou a marca histórica em apenas 02 horas e 15 minutos. Com mais de 150 mil pessoas simultâneas na fila da pré-venda destinada apenas a clientes Itaú, os ingressos para os dias 13, 14, 20 e 22 de setembro, que tem como headliners Travis Scott, Imagine Dragons, Katy Perry e Shawn Mendes, respectivamente, esgotaram em menos de uma hora. Além disso, mais de 40% dos ingressos foram vendidos para pessoas de fora do Rio de Janeiro, de outros estados do país.

Rock in Rio anuncia que turistas de fora do Estado que tem ingresso para o festival ganham descontos nos principais pontos turísticos da cidade no mês de setembro

O Rock in Rio preparou um presente especial para os fãs que vierem de fora do Rio de Janeiro. Carregando o nome da cidade ao redor do mundo, o Rock in Rio além de exportar a imagem do Rio, também atrai milhares de turistas a cada edição. Os visitantes não apenas vivem momentos mágicos na Cidade do Rock, como também têm a oportunidade de explorar uma ampla variedade de atrações turísticas na cidade.

Pensando nisso, o festival — que sempre foi um grande incentivador do setor do turismo — se uniu ao Cristo Redentor com Paineiras Corcovado (vans oficiais), AquaRio, BioParque do Rio, Trem do Corcovado, Parque Bondinho Pão de Açúcar®️ e Yup Star – a Roda-gigante do Rio e em parceria com o Visit Rio, para que o público de outros estados tenha uma experiência ainda mais memorável durante a estadia na cidade. Os turistas que apresentarem o ingresso do Rock in Rio nessas atrações durante todo o mês de setembro ganharão descontos e outros benefícios.

Confira o line-up dos dias ainda disponíveis para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio

Na programação do primeiro fim de semana, no dia 15 de setembro, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho. No Global Village, Anees, Terra Celta e Larissa Luz. No Espaço Favela, o MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. No NDO, Artbat, Mila Journèe, Binary e Ruback.

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset como headliner da noite, que também conta com apresentações de Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio. Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela, que também recebe Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé. Na Global Village, Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana. No New Dance Order, Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize.

Já no chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes, MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh. O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Lulu Santos, Luísa Sonza, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Criolo, Rael, D2, Djonga, Karol Conká, Rincon Sapiência e Xamã. Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon, Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis, além de Gang do Eletro e Suraras do Tapajós. No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho e Doca e Kevin o Chris, Nathan Amaram e OSB, Kaê Guajájara, DJ Totonete e grupo Dance Maré. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

Ingressos para o Rock in Rio 2024

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem ingressos nesta modalidade terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

O ingresso de meia-entrada é garantido por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.