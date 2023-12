Rock Beats faz último show do ano em Brasília, cidade natal da banda

Banda brasiliense se apresenta no dia 21 na recém-inaugurada “A Casa de Jorge”

O balanço da turnê de 2023 da banda Rock Beats em todo o Brasil é super positivo. Os artistas brasilienses Daniela Firme, Bruno Albuquerque, Alexandre Macarra e Bruno Duarte, se sentiram alavancados pela agenda do ano que termina em poucos dias. Para fechar com chve de uro, a Rock Beats se apresenta em Brasília nesta quinta-feira (21), a partir das 21h, na recém-inaugurada “A Casa de Jorge”.

A apresentação, última do ano na capital do rock, promete releituras de músicas consagradas do pop rock nacional e internacional, com um toque único que somente a Rock Beats vem fazendo por todo o Brasil.

Um exemplo disso é o sucesso de público em suas lives que, mesmo após a pandemia, continuam sendo requisitadas pelos fãs de todo o país. “Na semana passada, realizamos uma transmissão especial para nosso clube de membros no YouTube e foi muito massa. É assim que sentimos que nossa música e o jeito que fazemos rock está sendo bem aceito”, explicam os integrantes da Rock Beats.

É importante ressaltar que, recentemente, a primeira canção lançada pela banda “Eu Só Quero Ficar Só”, foi indicada para a final do Prêmio Multishow e já possui milhões de plays nas principais plataformas digitais. Já no canal oficial do YouTube, o grupo conta com um total de 405 mil inscritos.

Serviço

Show Rock Beats “A Cada de Jorge”

Data: 21 de dezembro (quinta)

Horário: a partir 21h

Local: SAAN Quadra 1, lote 940 – Brasília

