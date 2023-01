Rock Beats, consagrada banda brasiliense de Rock, comemora 17 anos de trajetória e revela planos para 2023

Liderada por Daniela Firme nos vocais, a banda prova que Brasília ainda é a capital do rock e relembra momentos marcantes da carreira

Muitos clássicos do Rock e músicas autorais que agitam a capital. A banda brasiliense Rock Beats formada por Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra) e Alexandre Macarra (contrabaixo), cativou o público durante seus 17 anos de história, é consagrada nos quatro cantos do quadradinho e tem também reconhecimento nacional.

Daniela Firme, vocalista da banda Rock Beats, revela que em breve duas faixas autorais serão lançadas

Entre os artistas e bandas que fazem parte do repertório da banda Rock Beats, estão Queen, Sade, Simply Red, Beatles, Lulu Santos, Cranberries, Djavan, Cindy Lauper, Elvis Presley, Rita Lee, Stevie Wonder, Eric Clapton, entre

muitos outros. Quanto as músicas autorais, a vocalista Daniela Firme revelou que em 2023 elas serão assinadas com o nome da banda. “Atendendo a pedidos, vamos incluir o nome Rock Beats às canções que são tocadas com a banda. As pessoas costumavam dizer que era difícil achar as músicas autorais pelo fato de estarem com o meu nome. Isso acontecia naturalmente pelo fato do trabalho autoral nunca ter sido o foco da banda mas, com o tempo, percebemos que algumas pessoas acabavam ficando confusasde sempre incluirmos as autorais nos shows e porque, por mais que as canções sejam minhas, sempre gostei de incluir os meninos nos arranjos, por afinidade musical mesmo”, explica.

Daniela revela ainda que já tem duas músicas autorais no forno. “Como hoje na Internet é muito comum a figura do feat, que é a colaboração entre vários artistas, ainda em janeiro vamos incluir todas as músicas que gravarmos, incluindo as que já gravamos juntos, como Daniela Firme feat Rock Beats. Isso também abre um leque muito legal para que possamos ampliar os horizontes experimentando outras colaborações e outros arranjos com cada trabalho. Já temos duas músicas novas no forno. Falta muito pouco para que vocês possam conferir isso de perto!”, adianta.

Rock Beats, Banda brasiliense de rock, comemora 17 anos de carreira

E não apenas as canções autorais configuram as novidades da banda para 2023. A Rock Beats foi selecionada, pela terceira vez, como finalistas do Prêmio Profissionais da Música. “Esse ano estamos concorrendo em quatro categorias: Melhor Banda Cover, com a banda; Melhor Intérprete de Rock, Melhor Autora do Centro Oeste e Melhor Cantora do Centro Oeste, com a Daniela Firme. Estamos bastante felizes com isso!”, vibra.

Daniela cita ainda agenda de shows com grandes nomes como Capital Inicial e afirma que vão continuar com as lives. “Esse ano pretendemos seguir com as lives e ao mesmo tempo, já temos agenda pra rodar todo o país fazendo shows. Dia 11/3 estaremos em Lavras ao lado do Capital Inicial, com ingressos quase esgotados. Apareçam!”, convida.

Momentos inesquecíveis

Programa em canal aberto, show de grande proporção, para mais de 30 mil pessoas e lives que bateram recorde de público. Os números da Rock Beats são realmente impressionantes. Ao questionar Daniela Firme sobre quais desses momentos foi o mais marcante para a história da banda, a vocalista disse: “Justamente esses que você citou. Ter um programa de televisão com a duração de 1h no principal canal de TV aberta local, com a participação de grandes ícones nacionais interagindo com a banda como Capital Inicial, Paralamas, Raimundos e Natiruts, além da participação mega especial do Bruno Gouveia cantando duas músicas com a gente, foi incrível! Mas acho que o mais emocionante foi nosso show no Capital Motoweek, com mais de 30 mil pessoas pulando junto com a gente. Foi algo muito simbólico, o encerramento de um período muito difícil, a pandemia, que ao mesmo tempo nos deu o destaque que sempre buscamos com o nosso trabalho”, relembra.