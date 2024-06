Rock autoral iInvade Brasília: confira a programação do Fest Rock

Neste fim de semana, a Torre de TV se transformará no epicentro do rock brasiliense com o Fest Rock Brasília. O evento, que é gratuito e ocorre no sábado (15/6) a partir das 16h e no domingo (16/6) a partir das 15h, promete agitar a cidade com 20 bandas se apresentando no maior festival de rock autoral do Distrito Federal e Entorno.

A DJ Eliana estará no comando das pickups

A organização do festival divulgou a programação oficial, destacando a diversidade e a inclusão como pilares do evento. Dezesseis dos artistas foram selecionados entre mais de 200 inscritos no chamamento público realizado entre os dias 20 e 29 de maio. O festival promove a representatividade com oito atrações lideradas por vocalistas femininas, duas bandas formadas exclusivamente por mulheres, seis grupos com integrantes negros ou LGBTQIAP+, e quatro bandas com pessoas com deficiência (PCD).

Nata Violeta também é nome confirmado no Festival na Torre de TV, que reunirá 20 bandas, além de promover inclusão com destaque para artistas femininas e PCD

Os jurados responsáveis pela seleção dos artistas são nomes renomados da cena cultural brasiliense: Felipe Vitelli (Presidente do Conselho de Cultura/DF), Geldo Araujo (Produtor Cultural e Professor), Marcos Pinheiro (Jornalista e Produtor do Cult22), Raffaela Ferrugem (DJ e Produtora Cultural), Táta Cavalcanti (Produtora Cultural) e Alexandre Costa (Produtor Cultural).

5 Generais é uma das bandas veteranas que estarão abrilhantando o evento no fim de semana

Além das novas revelações, o festival trará quatro bandas veteranas que se reunirão especialmente para o evento: 5 Generais, Nata Violeta, Pravda e Brasília Metal Legends. Este último grupo é uma formação especial que homenageia as bandas de heavy metal de Brasília dos anos 1980 e 1990, uma seleção feita pelo coordenador artístico do festival, Philippe Seabra.

O Fest Rock Brasília ocorre em celebração ao Dia do Rock Brasiliense, comemorado em 27 de março, uma data oficializada pela Lei nº 7.386/2024, iniciativa do Deputado Ricardo Vale. A entrada é franca, e o evento promete ser uma grande celebração da música e da diversidade.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado, 15 de junho – a partir das 16h:

WILD HUNT

DEVICE

CORUJONES

SECONDS OF NOISE

CAOS LÚDICO

DETRITO FEDERAL

JOE SILHUETA

BRAZILIAN BLUES BAND

5 GENERAIS

PRAVDA

Domingo, 16 de junho – a partir das 15h:

XAVOSA

MITSEIN

MIV

KIDSGRACE

BINARIOUS

OS CABELODURO

HAYNNA E OS VERDES

MARIANA CAMELO

NATA VIOLETA

BRASÍLIA METAL LEGENDS

SERVIÇO: