Roberto Menescal promove show exclusivo em leilão beneficente: uma noite de Bossa Nova por uma causa nobre

Um encontro íntimo com a lenda da Bossa Nova em Copacabana: renda destinada ao Retiro dos Artistas

Em um gesto de generosidade e paixão pela música e pela comunidade artística, Roberto Menescal, um dos pilares da Bossa Nova, está organizando um leilão com dois itens excepcionais: um show intimista para apenas 20 sortudos e uma guitarra semi-acústica Washburn J6, testemunha viva dos áureos tempos da Bossa Nova.

O evento ocorrerá no elegante Restaurante Marinho, localizado no coração de Copacabana, prometendo uma noite mágica em 11 de abril. Os participantes terão a oportunidade não apenas de assistir a um show exclusivo de quatro horas, mas também de interagir diretamente com Menescal, compartilhando histórias e curiosidades sobre os bastidores de uma das mais influentes correntes musicais do Brasil.

Os ingressos para esta experiência única estão disponíveis por meio de lances, com o valor mínimo estipulado em R$ 1.600,00 para ingressos duplos e R$ 900,00 para individuais. Além disso, o leilão da guitarra autografada por Menescal, com lance inicial de R$ 12 mil, oferece aos fãs da Bossa Nova a chance de possuir um pedaço palpável da história musical brasileira.

“Vamos bater um papo, vou responder todo mundo. Vai ser bem objetivo, mas vai ter muita Bossa Nova e ser emocionante. A ideia principal é ajudar o Retiro dos Artistas”, compartilha Menescal sobre o evento.

O Retiro dos Artistas, beneficiário da renda arrecadada, é uma instituição dedicada ao suporte de artistas que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Através deste leilão, Menescal não apenas celebra a rica herança da Bossa Nova, mas também reafirma seu compromisso com a comunidade artística, proporcionando auxílio àqueles que tanto contribuíram para a cultura brasileira.

Para participar do leilão e ter a chance de vivenciar esta noite excepcional, os interessados devem visitar o site da Five Three Auctions para mais detalhes e instruções de participação. Os lotes já estão abertos para lances, prometendo uma competição acirrada por essas experiências únicas.

Este leilão não é apenas uma oportunidade para os fãs de música se aproximarem de um dos seus ídolos, mas também uma forma de contribuir para uma causa nobre, apoiando artistas que dedicaram suas vidas à arte e agora precisam de ajuda. É uma celebração da música, da solidariedade e da comunidade, marcando mais um capítulo memorável na história da Bossa Nova e do Retiro dos Artistas.