Rita Lima fala sobre o lançamento da sua linha de cosméticos vegana La Rier

Empresária contou sobre o sucesso da marca e do o lançamento da sua linha de cosméticos

Rita Lima é empresária com atuação há mais de 13 anos no segmento de consórcio, possui curso de Starter Practitioner em Programação Neurolinguística – PNL – Neuro Training Institute e tem um projeto no qual atua como Mentora ajudando as pessoas a mudarem de vida.

Para discorrer acerca de como foi o lançamento da sua linha de cosméticos vegana “La Rier”, e contar as principais novidades desse seu novo investimento, que eu entrevistei, Rita Lima.

Empresária Rita Lima

Como foi o lançamento da sua linha de cosméticos vegana La Rier?

R: Foi uma surpresa, na verdade. A realização de um sonho. Toda a minha equipe se dedicou junto comigo e no dia do lançamento tivemos ganhos positivos. O qual foi uma surpresa para nós, mas quando os produtos são feitos com total dedicação e muito amor, o retorno vem.

De onde vem o nome La Rier?

R: Significa “Ria Disso”. Trata-se do que realmente quero trazer para as pessoas. Que elas venham sorrir mais e sejam mais alegres com a sensação de liberdade, pois os produtos possuem um toque suave na pele.

Quais são os principais produtos a que as pessoas terão acesso?

R: De momento as pessoas terão acesso ao Gloss, o Sérum e o Mousse de higienização, sendo todos livres de parabenos, que são conservantes usados em produtos de beleza. Cada produto tem a sua exclusividade. O Gloss possui agentes hialurônicos e vitamina E. O Sérum é 5 em 1, sendo um blend vitamínico, cicatrizante e rejuvenescedor. O Mousse tem o toque profundo de hidratação, tendo camomila e Aloe e vera. Todos os produtos deixam um cheirinho de pele perfumada, e claro, eles são para todos os tipos de pele!

Como as pessoas podem adquirir toda a linha de cosméticos? Site, redes sociais, telefone?

R: Podem adquirir pelo site www.larier.com.br, Instagram @lariercosmeticos e também pelo nosso WhatsApp (11) 98936-4127.

Como surgiu e por que você teve a ideia de investir em uma linha de cosméticos vegana?

R: Eu tinha vontade de montar uma linha de cosméticos, mas de uma forma que não houvesse ingrediente a base de animais, ou seja, nada promovesse os maus tratos dos animais e também que não tivessem parabenos, que são conservantes usados em produtos de beleza. O meu ideal era fazer algo que fosse mais saudável e leve para a pele das pessoas a base de muitas vitaminas.

Quais os benefícios a seu ver de produtos de beleza de linha vegana?

R: Além de não ser prejudicial aos animais, é um ótimo aliado para a pele, pois é é de origem natural contendo: vitaminas, antioxidantes e outros nutrientes que fazem bem à saúde.

Como você analisa o crescimento do mercado consumidor do segmento de cosméticos veganos em relação aos cosméticos a base de ingredientes animais?

R: Acredito que irá alavancar muito, ainda mais agora, que as pessoas estão entendendo mais sobre o assunto e tendo consciência dos malefícios que têm os cosméticos a base de ingredientes animais. Melhor ter produtos que trazem leveza não somente a pele, mais também a consciência.

Sua trajetória como empreendedora inspira e desperta curiosidades nas pessoas. A que razão você atribui isso?

R: Creio que foi pela minha simplicidade e determinação. O fato de eu ter saído do zero e alcançado evolução em todas as áreas da minha vida, e pela maneira como eu demonstro ser algo alcançável a todos e todas. Sempre incentivo as mulheres, tanto que pretendo fazer mentorias e palestras e assim cativar e levar mais pessoas do 0 aos múltiplos ganhos financeiros também.

