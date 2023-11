Risos e Música: TNT conclui gravações da sitcom nacional “CLUBE SPELUNCA”

Estrelada por Eddy Jr, a comédia promete agitar a Zona Leste de São Paulo

A agitação tomou conta das gravações da nova sitcom nacional “CLUBE SPELUNCA”, produção da TNT em parceria com a Warner Bros. Discovery. Com um elenco de peso, liderado por Eddy Jr no papel principal, a comédia promete levar risadas e muita música brasileira para a tela.

A trama, que se desenrola em dez episódios, segue a vida de Digão (interpretado por Eddy Jr), um empreendedor que tentou, sem sucesso, emplacar várias startups na movimentada Faria Lima. Agora, seu novo projeto é transformar o antigo clube de dança da família no novo ponto de encontro da Zona Leste de São Paulo.

Os telespectadores acompanharão as peripécias de Digão, que precisa se provar para sua família enquanto coloca em prática planos mirabolantes para revitalizar o Clube Spelunca. Tudo isso ao som envolvente da música preta brasileira, no melhor estilo ZL de encarar a vida com um sorriso no rosto.

A comédia, criada por Bianca Lenti, Jhonatan Marques, Naná Xavier, Natália Balbino e Paulo Leierer, promete conquistar o público com sua abordagem única e descontraída. A TNT aposta alto nessa produção que, além de divertir, busca resgatar a essência do clube familiar na movimentada Zona Leste de São Paulo. A estreia promete ser um verdadeiro sucesso, unindo risadas, boa música e a autenticidade do estilo de vida ZL.