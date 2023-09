Rio de Janeiro será palco de maratoninha para bebês

Parceria da organização do evento com a Nickelodeon levará os cãezinhos heróis para se divertirem com os participantes da corrida infantil no Dia das Crianças

A cidade do Rio de Janeiro vai receber a Maratoninha do Rio Granado Bebê, no Dia das Crianças, em 12 de outubro. O evento para crianças de 0 a 10 anos que acontecerá na Praça Cuauhtemoc (também conhecida como Praça do Índio), no Aterro do Flamengo, é a versão infantil da Maratona do Rio, o principal festival de corridas de rua da América Latina.

Jued Andari, diretor do cluster de esportes da Dream Factory, organizadora da Maratoninha



Os personagens da Patrulha Canina, cãezinhos mais amados da Nickelodeon que encantam as crianças na televisão com todo o carisma, acabam de ganhar uma nova missão: se divertirem com a garotada que participará da Maratoninha.



A presença da Patrulha Canina na Maratoninha do Rio Granado Bebê é fruto da parceria firmada entre a organização da corrida infantil com a Nickelodeon, marca número 1 em entretenimento para as crianças. Mais ativações estão previstas durante o evento, especialmente para promover o novo filme “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso”, que estreará nos cinemas brasileiros em 5 de outubro.

Kit dos corredores

Os personagens da Patrulha Canina serão um dos destaques de toda a programação de entretenimento voltada para as crianças que participarão da Maratoninha do Rio Granado Bebê em outubro. Mais detalhes sobre a área de lazer do evento que será montada na Praça Cuauhtemoc serão revelados em breve. Assim como em anos anteriores, a corrida infantil contará com atividades musicais, literárias e teatrais, assim como muita brincadeira.



“A presença da Patrulha Canina certamente será um dos principais atrativos da Maratoninha do Rio Granado Bebê, pois sabemos do enorme sucesso que eles fazem com as crianças. Um dos nossos objetivos neste evento é que a criançada vivencie a corrida de rua de uma maneira divertida e lúdica, e contar com os personagens da Nickelodeon vai ao encontro da nossa filosofia. A Maratoninha do Rio Granado Bebê tem tudo para ser uma enorme celebração de Dia das Crianças para os pequenos corredores, com bastante diversão e entretenimento”, disse Jued Andari, diretor do cluster de esportes da Dream Factory, organizadora da Maratoninha do Rio Granado Bebê.

Para participar da Maratoninha do Rio Granado Bebê, é preciso realizar a inscrição. Os kits para a corrida infantil seguem à venda no site oficial da Maratona do Rio, com o primeiro lote no valor de R$149,00. A expectativa dos organizadores é que mais de 6 mil pessoas participem do evento.

A Maratoninha do Rio Granado Bebê contará com cinco categorias no total, para crianças de 0 a 10 anos. Para a faixa etária de 0 a 2 anos acontecerá a carrinhada, em que o responsável poderá caminhar ou correr com a criança em um carrinho de bebê, em um percurso de 800 metros. Já para os pequenos corredores de 3 a 10 anos, a Maratoninha do Rio Granado Bebê promoverá a Corrida Kids, que será dividida em quatro categorias e distâncias (3 a 4 anos – 100 metros; 5 a 6 anos – 200 metros; 7 a 8 anos – 300 metros; e 9 a 10 anos – 400 metros).

Nas categorias de 3 a 4 anos e também na de 5 a 6 anos, as crianças participarão acompanhadas de um responsável, sendo que uma das novidades para este ano será a possibilidade da formação de trios, ou seja, uma criança poderá caminhar ou correr ao lado de dois adultos. Nas categorias de 7 a 10 anos os pequenos corredores irão sozinhos.

As inscrições darão direito a um kit especial para a garotada com camiseta, número de peito, medalha, sabonete líquido Calêndula – lançamento da Granado Bebê – e uma pulseira-guia para quem participar das categorias de 100m e 200m. Os responsáveis também poderão comprar de maneira antecipada um pacote de fotos da FOTOP, que registrará as melhores imagens dos pequenos corredores.

A Patrulha Canina é a primeira marca pré-escolar do mundo, trazendo diversão para crianças de várias idades. A série de ação e aventura é estrelada por seis filhotes heroicos: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye, que são liderados por um menino de 10 anos de idade chamado Ryder. Com uma mistura única de habilidades para resolver problemas, veículos legais e muito bom humor canino, a Patrulha Canina trabalha em conjunto em missões arriscadas de resgate e para proteger a comunidade.

Serviço:

Maratoninha do Rio Granado Bebê

Data: 12 de outubro

Local: Praça Cuahtemoc (também conhecida como Praça do Índio), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário do evento: 8h

Valor dos kits: R$149,00

Onde comprar: www.maratonadorio.com.br

Para mais informações: www.instagram.com/maratoninhadorio