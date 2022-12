Rio Carnaval ultrapassa 1 milhão de ‘streams’ no Spotify

Os sambas-enredos da temporada de 2023 foram ouvidos pelo menos 1.091.101 de vezes na internet

A marca Rio Carnaval, criada para representar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial carioca, acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de “streams” no Spotify, plataforma de música mais popular do Brasil hoje.

Ao todo, os sambas-enredos da temporada de 2023, divulgados no canal oficial da marca, foram ouvidos pelo menos 1.091.101 de vezes na internet. As faixas foram lançadas ao longo do mês de novembro, em paralelo à exibição do programa “Seleção do Samba”, da TV Globo, que mostra os bastidores das escolhas das obras que vão desfilar na Sapucaí.

A produção do álbum ficou a cargo do instrumentista Alceu Maia. Na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), a direção artística ficou sob responsabilidade de Hélio Motta, vice-presidente da entidade. Entre as participações especiais, estão Zeca Pagodinho, Ludmilla e Margareth Menezes.

No ano que vem, o espetáculo acontece nos dias 19 e 20 de fevereiro, com o Sábado das Campeãs no dia 25.