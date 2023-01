Rinoplastia se destaca como uma das cirurgias plásticas mais procuradas por homens, comenta Dr. Edson Leite

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulga que a cada dois minutos um homem realiza um procedimento estético, o que mostra o crescimento do público masculino em relação aos cuidados com saúde e beleza

Segundo o Dr. Edson Leite Freitas, a rinoplastia é uma das cirurgias mais realizadas no país e a procura dos homens pelo procedimento tem crescido exponencialmente. Pesquisas apontam que ela é a segunda cirurgia plástica mais realizada pelo público masculino.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informa que, em uma média de a cada dois minutos, um homem realiza uma cirurgia plástica no Brasil. A SBCP também demonstra que, nos últimos cinco anos, o número de cirurgias estéticas realizadas em homens no Brasil aumentou em até quatro vezes. A quantidade de procedimentos passou de 72 mil para 276 mil ao ano.

“Em resumo, assim como nas mulheres, o procedimento pode reduzir ou aumentar o tamanho do nariz, alterar a forma da ponta e do dorso, diminuir o tamanho das asas nasais, refinar a ponta e alterar o ângulo entre o nariz e o lábio superior”, elucida.

O médico, que possui em seu currículo acadêmico, formação em otorrinolaringologia, fellowship em cirurgia plástica facial, especialização em rinoplastia, doutorado na Universidade de São Paulo (USP), além de ser preceptor na Faculdade Federal da Bahia, membro da Sociedade Brasileira de Coluna e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, vivencia a medicina desde jovem, ao ver seus pais atuando na área, o que o fez decidir desde cedo pela profissão de médico.

Dr. Edson explica que o público masculino geralmente busca a cirurgia visando correção de defeitos já presentes no nascimento, sequelas de traumatismos e, principalmente, ajudar a resolver problemas respiratórios.

“Hoje, o meu consultório conta com 20% dos homens operando e eu tenho percebido que está cada vez mais aumentando. O homem está se cuidando mais. O que eu vejo também é que, pelos resultados serem mais naturais, isso deu uma força pro homem operar, para não ficar com o ‘nariz de plástica’”, compartilha.

Sobre as principais queixas relacionadas ao nariz por parte do público masculino, o especialista conta que, “normalmente, quando os homens vão operar, eles se queixam da giba nasal, que é aquele osso na região do dorso, ou de obstrução nasal, de nariz entupido, então já aproveito para fazer as duas coisas juntas”.

Muito procurado por personalidades brasileiras e pacientes de diversos outros países, como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, hoje o Dr. Edson atua nos estados da Bahia e São Paulo e acumula diversos feedbacks positivos sobre a sua técnica, sendo ainda responsável pela criação de três dispositivos para ajudar os médicos na realização da rinoplastia, sendo um deles para olhar o nariz por dentro.

Para este novo ano, o Dr. Edson Leite Freitas pretende “cada vez mais fazer um atendimento personalizado, para cada paciente, mantendo sempre a linha do meu trabalho, que é a naturalidade”, finaliza.