”Na Fazenda, a gente não vem para melhorar”, dispara Rico Melquiades

Em conversa com Gui Araújo, o humorista não poupou palavras e falou que não tem intenção de limpar imagem

Nesta sexta-feira, (15), Rico Melquiades e Gui Araújo conversaram sobre indicações dos Fazendeiros para a roça e o influenciador, que foi indicado por Rico na última roça que culminou a saída de Victor Pecoraro, perguntou: “Tá triste porque eu voltei?”. E Rico disparou: “Estou, porque quando a gente indica quer que a pessoa saia”.

Rico Melquiades e Gui Araújo conversaram sobre indicações dos Fazendeiros para a roça

O ex-namorado de Anitta até tentou colocar panos quentes e revelou que quando o indicou para a roça, que culminou no chapéu de fazendeiro de Melquiades, não queria que ele saísse: “Quando eu te indiquei, eu não queria que você saísse, queria que você melhorasse”. O humorista respirou fundo e respondeu: “Não existe isso de mandar para a roça e não querer que saia. E minha melhora né aqui não! É numa terapia, num psicólogo, numa clínica… Na fazenda a gente não vem pra melhorar”, disparou.

Desde a última briga generalizada, após a saída de Érika Schneider, Rico acalmou os ânimos e tem se mantido mais calmo com o passar dos dias. E o humorista é um dos prediletos do público para ganhar essa edição do reality show, surpreendendo muitos que desde o anúncio dos participantes, tinham Tati Quebra Barraco como favorita — e a aceitação da peoa está sendo péssima entre os telespectadores.