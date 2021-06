Ator de “Gênesis”, Rick Tavares faz alerta sobre perfil falso em aplicativo de paquera

Segundo o ator, diversas mulheres entraram em contato pelas redes sociais para avisar sobre o ocorrido.

Um perfil falso tem se passando pelo ator Ricky Tavares, que viveu Harã em Gênesis, na Record Tv, no Tinder, aplicativo de namoro. O perfil falso marca encontros com mulheres. “Muitas meninas estão me mandando mensagem achando que estão falando comigo no Tinder. Essa pessoa marca até encontros se passando por mim”, contou o ator.

Pelo Instagram, Ricky alertou sobre não ter nenhum perfil verdadeiro no aplicativo de paquera. “Algumas pessoas estão me mandando mensagem dizendo que estão falando comigo no Tinder”, comentou.

Por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, Ricky declara ainda: “Só uso o Instagram, Twitter e Tiktok”.