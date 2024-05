Rick Bonadio lança Midas Academy: revolução na formação artística brasileira

Com mais de 35 anos de experiência descobrindo e desenvolvendo artistas de sucesso como Charlie Brown Jr., Mamonas Assassinas, Titãs, Ira!, Vitor Kley, Manu Gavassi, entre outros, o renomado produtor, compositor e empresário musical Rick Bonadio inaugura o Midas Academy, uma escola pioneira no cenário artístico brasileiro.

Escola oferece estrutura de ponta e ensino especializado para artistas de todas as idades e níveis

Localizada na Zona Norte de São Paulo, em um complexo com XXX m², o Midas Academy é a realização de um sonho compartilhado por Rick Bonadio e seus parceiros, Fe Prado e Paulinha Bonadio. Com uma visão clara de preencher a lacuna entre a formação artística e a realidade do mercado, o Midas Academy é mais do que uma escola; é uma ponte entre o talento e o sucesso.

Paulinha Bonadio

“O Midas Academy é a realização do sonho de poder além de ensinar, encaminhar os talentos para o mercado artístico. Essa conexão entre o mundo real do mercado artístico e os aprendizes sempre foi muito distante. Vamos mudar isso!”, afirma Rick Bonadio.

Complexo educacional oferece cursos e workshops com os melhores profissionais da indústria

Rick Bonadio, uma figura lendária no cenário musical brasileiro, trouxe consigo não apenas sua vasta experiência, mas também uma equipe de professores-artistas consagrados do mercado. Com cursos adaptados para todas as idades e níveis de habilidade, o Midas Academy oferece uma variedade de programas cuidadosamente projetados para fornecer aos alunos a técnica e a prática necessárias para prosperar na indústria atual.

Fe Prado

“Iniciei minha trajetória artística como professor e, após vários anos atuando no mercado da música, ter a oportunidade de fundar uma escola com Rick Bonadio, que foi meu grande mentor, é no mínimo inspirador. Tenho certeza que grandes talentos surgirão na cena musical brasileira”, afirma Fe Prado.

Fernando Prado, ao lado de Rick Bonadio, tem sido fundamental para o sucesso de diversos artistas na indústria fonográfica brasileira. Sua paixão pela música e sua expertise em produção garantem que cada projeto seja único e memorável. Com sua parceria com Rick Bonadio, Prado continua a contribuir para o desenvolvimento e sucesso da indústria musical brasileira através da Midas Academy.

Além das aulas regulares, a Midas Academy oferece cursos complementares, workshops e masterclasses. Entre as opções de aprendizado, a escola também disponibiliza cursos de produção musical e music business, áreas essenciais para aqueles que desejam compreender todas as facetas da indústria da música e se destacar nela.

Os alunos da Midas Academy não só estudarão nas instalações da academia, mas também terão a oportunidade de praticar, estudar e aprender no Estúdio Midas, o maior complexo de estúdios da América Latina, equipado com os melhores recursos a nível mundial. Este ambiente de aprendizado imersivo permitirá aos alunos vivenciarem a realidade do mercado musical, garantindo que estejam 100% preparados para começar ou alavancar suas carreiras artísticas.

Para saber tudo sobre os cursos, incluindo valores e contatos: clique aqui