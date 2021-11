Ricardo Villardo estreia a comédia ‘’Você Não é Todo Mundo!’’, em São Paulo e Rio de Janeiro

O espetáculo nasceu após a repercussão de um vídeo caseiro criado pelo artista e publicado em suas redes sociais, intitulado “Carta para Deus”, onde presta uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo

Ricardo Villardo tornou-se um ator revelação em 2021 nas redes sociais por ter homenageado o genial artista Paulo Gustavo, estreia no primeiro solo com direção geral e dramaturgia de Marcos Nauer com temporada em São Paulo e Rio de Janeiro.

O espetáculo nasceu após a repercussão de um vídeo caseiro criado pelo artista e publicado em suas redes sociais, intitulado “Carta para Deus”, onde presta uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. O vídeo viralizou nas redes sociais alcançando a marca de quase 4 milhões de visualizações. (Instagram + Tik Tok). O ator Ricardo Villardo recebeu muitos elogios pela homenagem, mas também críticas e ataques insinuando ser uma cópia nada legítima.

Durante o monólogo, Ricardo passeia por toda sua história conectando às mulheres que o transformaram na pessoa em que se tornou, mas que agora sente a necessidade de buscar uma nova identidade artística

Na comédia “Você Não é Todo Mundo!” com direção geral e dramaturgia de Marcos Nauer (60! Doc Musical, 70? Doc Musical), o ator Ricardo Villardo busca uma resposta para a pergunta mais difícil: “quem eu sou?”. Durante o monólogo, Ricardo passeia por toda sua história conectando às mulheres que o transformaram na pessoa em que se tornou, mas que agora sente a necessidade de buscar uma nova identidade artística. A dramaturgia conta a história real da vida do ator, desde sua infância, onde já apresentava seu amor pela arte apresentando performances (eu ouvi Xuxa e Sandy & Junior ?) para seus familiares; sua estreia nos palcos, e percalços de um típico artista brasileiro até o momento atual de personagens divertidos e que fazem grande sucesso na internet.

E para o projeto ficar mais colaborativo, quem escolheu o nome do espetáculo foi o público em uma votação aberta na rede do artista. E parte da montagem do projeto, também só foi possível pela contribuição de financiamento coletivo dos fãs do ator através da plataforma Benfeitoria. A pré-estreia nacional do projeto acontece em novembro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

“Eu sempre digo que já estou vivendo o início de um dos meus maiores sonhos. Quando a gente trabalha a maior parte da vida com teatro infantil, eu AMO, montar um espetáculo “solo” é, no mínimo, desafiador em todos os aspectos, mas eu diria que no meu caso, está sendo transformador. Eu sempre quis ter o meu monólogo. Um espetáculo no qual eu pudesse levar para os quatro cantos desse país. E chegou o momento desse projeto acontecer.” completa o ator Ricardo Villardo

Quem escolheu o nome do espetáculo foi o público em uma votação aberta na rede do artista

Ricardo Villardo iniciou sua carreira artística há 16 anos, em Brasília pela Néia e Nando Cia Teatral. Fora da capital do País, se apresentou em diversas cidades, como: Manaus, Belém, Recife e Rio de Janeiro. Atuou nos musicais “Hairspray”, “Ópera do Malandro”, “Chicago”, A Família Addams” e Grease – Nos Tempos da Brilhantina”. No universo infantil, estrelou em “Aladdin”, “O Rei Leão”, “O Mágico de Oz”, dentre muitos outros.

“Eu acredito que “VOCÊ NÃO É TODO MUNDO” traz uma narrativa muito particular, uma comédia vibrante e emocionante praticamente ao mesmo tempo. Eu quero que o público saia do teatro com aquela sensação de nostalgia gostosa, e muito feliz. Assim como eu estou agora, e vou estar em cada apresentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você Não É Todo Mundo” é uma comédia quase terapêutica e que nos traz a seguinte reflexão: quem nós seríamos se não existissem nossos ídolos?

Ficha Técnica:

Atuação e Criação: Ricardo Villardo

Dramaturgia e Direção: Marcos Nauer

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro e Texto: Ricardo Villardo e Marcos Nauer

Idealização e Direção de Produção: Rodrigo Medeiros

Produção Executiva : Carolina Hiller

Assistente de Produção: Rodrigo Naice

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realização: R+Marketing

Serviço:

ESTREIA – SP (CURTA TEMPORADA!)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DIAS 06,13,20 E 27 DE NOVEMBRO ÀS 19H

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SÁBADOS DE NOVEMBRO 19H

TEATRO WEST PLAZA – SALA LAURA CARDOSO

Shopping West Plaza

Endereço: Av. Antártica, 408 – Água Branca, São Paulo – SP, 05003-900

Telefone: (11) 2649-1688

Rua Siqueira Campos, 143, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Ingressos: Plateia: R$70 (inteira) – R$35 (meia)

Vendas Online: www.ingressoparatodos.com.br

APRESENTAÇÃO RIO DE JANEIRO

ÚNICA APRESENTAÇÃO – ESTREIA RIO DE JANEIRO

24 DE NOVEMBRO -20H – QUARTA-FEIRA

TEATRO CLARO RIO

Rua Siqueira Campos, 143, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Ingressos: Plateia: R$80 (inteira) – R$40 (meia)

Balcão: R$60 (inteira) – R$30 (meia)

Vendas Online: www.teatroclarorio.com.br ou www.sympla.com.br