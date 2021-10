Ricardo Ventura fala com Antonia Fontenelle e revela como conquista seus alunos

Além disso, o empresário fala sobre assuntos que estão em alta como mudanças nos bastidores de televisão, mortes de famosos, entrevistas de políticos e brigas entre personalidades da internet

Ricardo Ventura é psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. O paulista de 51 anos é conhecido como o criador do canal Não Minta Pra Mim, no YouTube, onde acumula mais de um milhão de inscritos. Ao lado de Antonia Fontenelle e Cátia Damasceno em um projeto confidencial, o empresário contou como as pessoas chegam até ele para serem alunos.

“Muitos alunos chegam até mim para identificar se estão em um relacionamento abusivo ou nas mãos de pessoas perigosas. Apenas 3% da população tem capacidade de ler o outro. Ou seja, tem 97% da população que ainda precisa aprender. Eu quero transformar esses 97%. A minoria da população consegue perceber as coisas no sexto sentido”, declarou.

analista, Ricardo Ventura é administrador e foi empresário no ramo varejista por mais de 20 anos

Cátia Damasceno teve a missão de atuar com Ricardo Ventura e tentar seduzir o youtuber. De brincadeira, o empresário declarou que teve medo da colega. “Você amarelou, Ricardo!”, disse Antonia Fontenelle rindo e mostrou como faria para responder as investidas da ruiva se fosse homem.

Além de psicanalista, Ricardo Ventura é administrador e foi empresário no ramo varejista por mais de 20 anos, além de ser autor de inúmeros best-sellers. Pós-graduado em Psicologia Junguiana, se tornou cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa e além de trabalhar com os vídeos para o YouTube, se tornou coach e palestrante de cursos sobre linguagem silenciosa e persuasão, baseado na neurolinguagem e na psicologia analítica.

Bo mercado treinando palestrantes, políticos e apresentadores de TV, ele caiu no conhecimento do público pelas análises comportamentais durante o BBB

Há dez anos no mercado treinando palestrantes, políticos e apresentadores de TV, ele caiu no conhecimento do público pelas análises comportamentais durante o Big Brother Brasil 21, da Globo. Além disso, o empresário fala sobre assuntos que estão em alta como mudanças nos bastidores de televisão, mortes de famosos, entrevistas de políticos e brigas entre personalidades da internet. O youtuber possui um curso que ensina as pessoas técnicas para que elas possam desvendar como o outro funciona pela linguagem corporal.