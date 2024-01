Ricardo Martin conta como uma oportunidade pode mudar vidas

Em entrevista exclusiva para Analice Nicolau, o empresário e piloto já explorava o seu potencial com vendas desde pequeno

O empresário e piloto da equipe PG Racing, que compete pela AMG Cup Brasil Ricardo Martin, desde novo já sabia exatamente o que queria: ter sucesso na vida e conquistar tudo que almejava. Ele já tinha como base empresários e CEOs de sucesso dos mais diversos mercados, para mudar de vida. Por isso, desde os sete anos, já vendia coisas para as pessoas

“Desde pequeno sempre fui em busca de sucesso e a minha ideia era crescer. Eu tinha uma gana muito grande para isso, então, meu esforço sempre foi neste sentido. Eu vim de uma família humilde, mas não nos faltava nada, meu pai era operário, mas meu campo de visão era muito pequeno. Por isso, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar de vida e isso me motivava a crescer. Eu tinha um dom, que era vender. Além disso, eu sempre fui muito observador, e por volta dos sete anos e percebi que meus vizinhos jogavam os jornais fora, mas os feirantes locais compravam estes jornais para utilizar, ou seja, eu tinha um produto de graça jogado na rua e comecei a vendê-lo para os feirantes. E foi a partir disso que comecei a gostar de ganhar dinheiro”, relembra Ricardo.

“Melhor ser rabo de baleia do que ser cabeça de sardinha”

O empresário ainda comentou que com a mesma idade, ainda, aproveitando de seu poder de observação, até telhas velhas vendeu para os seus vizinhos.

“Foi natural. Meu pai trocou o telhado de casa e eu notei que muitos vizinhos tinham telhas iguais, e como meu pai teria que se desfazer, comecei a vender as telhas para eles. Até brinco que foi minha primeira empresa de cobertura. E ambas as experiências foram o start, afinal, eu tinha que sempre desbravar novas coisas, afinal, cada uma destas ações eram pontais, pois, em pouco tempo, as pessoas já não queriam mais comprar”, comenta.

Já aos 13 anos, Ricardo começou a trabalhar em uma loja de acessórios de carro, fazendo a instalação de rádios e a colocação de pequenos adesivos. Mas, também, ele era vendedor na loja e, segundo ele, foi ali que havia iniciado a sua vida profissional.

“Eu tinha que conquistar. O não que eu tinha me impulsionava. Meu pai falava que se eu quisesse sair, então, eu precisaria de dinheiro, por isso, também, sempre buscava ter o meu dinheiro. Eu trabalhei em uma feira ajudando a carregar caixas com frutas e legumes, das 4h às 12h. E foi uma incrível experiência, onde já fazia networking e aprimorava diversos conhecimentos”, revela Ricardo.

Natural de Santo André, no ABC Paulista, Ricardo foi fazer um curso técnico de refrigeração no Senai. E após terminar os estudos, com 17 anos, Ricardo foi trabalhar em uma autorizada da Brastemp, consertando geladeira e eletrodomésticos e pouco tempo depois, passou a gerenciar diversas unidades da empresa.

Primeira, e atual, empresa

Perto de entrar na faculdade, Ricardo comprou um consórcio, mas tinha que pagar a faculdade e, após dois meses de curso, teve que decidir: largou a faculdade para pagar o consórcio.

“Hoje não aconselho isso para ninguém, mas para mim, no momento, foi a escolha certa. Uma das autorizadas da rede que eu trabalhava estava para fechar, mas como eu havia sido contemplado com a carta de crédito, troquei pela empresa. E esta foi a minha primeira empresa.”, disse.

Conforme ele relatou, foi a partir desta negociação que construiu a sua atual empresa, a Turbo Energy.

Um dos principais diferenciais de Ricardo neste período foi que, mesmo sem fazer faculdade, nunca parou de estudar e de se aprimorar, entendendo, especialmente, o mercado em que atuava.

Depois disso, Ricardo saiu de Santo André e mudou para Jundiaí (SP) justamente por conta de uma fusão por qual a sua empresa havia passado. Mas, ele garante que nunca desistiu e sempre perseverou para que a sua empresa crescesse cada vez mais.

Tanto que este ímpeto fez com que ele se tornasse representante de uma empresa alemã no Brasil. Ele confidencia que há uma frase de uma empresa norte-americana que ele gosta muito e norteia a sua vida:

“Se você pode sonhar, nós podemos fazer”

Paixão por carros

Ricardo sempre foi apaixonado por carros e de velocidade, por isso, nos últimos anos começou a participar com o filho de provas de carros esportivos, provas de arrancadas. “Com um pouco mais de recursos, consegui comprar alguns carros esportivos”, comenta.

E o que era um hobby virou um negócio. Em 2022, após participar de algumas provas pequenas, que a Mercedes-Benz fazia para clientes e, com o auxílio do filho, que já é envolvido neste mundo automobilístico, e com a sua visão de negócios, Ricardo Martin, criou uma equipe. Sendo assim, ele e o seu filho passaram a competir juntos pela equipe PG Racing.

GP de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta

Entre os dias 25 e 28 de janeiro, Ricardo Martin e seu filho, Junior; juntamente com mais três pilotos: César Fonseca, Thiago Riberi, o piloto inglês Stuart Turvey e Fabio Lemans, irão participar de uma das provas mais importantes e mais prestigiadas do Brasil: o GP de São Paulo – 1000 Milhas Chevrolet Absoluta.

“Estaremos com o nosso carro, uma CLA45 AMG, de número 70 e, com isso, vamos buscar testar o carro, já que será uma corrida de longa duração, para sabermos a durabilidade dele para o resto do ano”, finaliza Ricardo Martins.

Assista, abaixo, a entrevista completa, e exclusiva, de Analice Nicolau com Ricardo Martin!