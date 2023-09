Riachuelo atende a pedido de fãs e passa a comercializar os uniformes oficiais das seleções brasileiras de vôlei de quadra

Copatrocinadora oficial da CBV fará uma pré-venda exclusiva da coleção oficial no dia 26 de setembro; produtos vão para lojas selecionadas a partir do dia 30 deste mês

A Riachuelo, uma das principais varejistas de moda do país e copatrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), está respondendo aos clamores de seus consumidores e anunciando a venda dos uniformes oficiais das seleções brasileiras de vôlei masculinas e femininas. Essas peças exclusivas e de edição limitada foram especialmente projetadas para atletas, entusiastas do esporte e fãs da modalidade, e estarão disponíveis a partir do dia 26 de setembro, exclusivamente no site da marca.

Esses uniformes foram fabricados com tecnologia de ponta, utilizando tecidos leves que proporcionam respirabilidade e mobilidade durante atividades físicas que exigem movimento intenso. Cada peça ostenta o selo oficial do Vôlei Brasil.

A coleção incluirá camisetas, regatas e conjuntos de jaquetas e calças nas cores azul escuro, amarelo e verde, com detalhes nas mesmas tonalidades e elementos gráficos inspirados nos povos originários do Brasil.

“O Pré-Olímpico feminino já está em andamento, o Pré-Olímpico masculino e os Jogos Pan-Americanos estão chegando. Não poderíamos ter escolhido um momento mais oportuno para fazer esse anúncio. Sabemos do amor dos brasileiros pelo vôlei, e estamos muito felizes em poder incentivar ainda mais o apoio às seleções. Como uma marca brasileira feita por e para brasileiros, estamos trazendo para todos os nossos canais a comercialização dos uniformes oficiais. Agora, os fãs das seleções poderão usar o mesmo produto que os atletas e experimentar em primeira mão os benefícios das tecnologias por trás de cada peça”, comentou Cathyelle Schroeder, Head de Comunicação & Marketing da Riachuelo.

Os uniformes ostentam cinco estrelas que representam o total de medalhas de ouro olímpicas conquistadas pelas seleções masculina (três) e feminina (duas). Diferentemente dos uniformes dos atletas, as estrelas serão visíveis do lado de fora de cada peça, fortalecendo o apoio dos torcedores aos jogadores e incentivando a busca por novos títulos.

Além disso, a BodyWork, a marca esportiva da Riachuelo, inseriu a frase “que história você quer escrever hoje?” na barra das camisetas, como uma homenagem aos próprios atletas.

A Riachuelo demonstra um sólido compromisso com o esporte desde 2020, sendo patrocinadora da campeã olímpica Rebeca Andrade. Além disso, a empresa também patrocina a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), fornecendo uniformes e materiais de treinamento, assim como o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

É importante ressaltar que a atuação da Riachuelo não se limita ao esporte de alto desempenho. Através da BodyWork, a marca está presente no cotidiano de diversas pessoas que buscam roupas fitness de alta qualidade, com peças versáteis produzidas com tecidos leves que são adequados tanto para atividades físicas quanto para looks casuais.