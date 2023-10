Riachuelo apoia o Girl Power Run em Brasília com sua marca de esportes, BodyWork

A capital federal se une ao movimento feminino de empoderamento através do esporte

Com o compromisso de incentivar o bem-estar e a promoção da saúde das mulheres, a Riachuelo está orgulhosa de anunciar seu patrocínio à sexta edição da Girl Power Run, uma corrida de rua exclusiva para mulheres, idealizada e produzida pela Norte Marketing, que desta vez acontecerá na capital brasileira, Brasília, no dia 29 de outubro de 2023.

BodyWork da Riachuelo: Moda fitness que inspira a Girl Power Run em Brasília

A marca de esportes da Riachuelo, BodyWork, desempenhará um papel essencial na promoção deste evento, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também sua linha de roupas de alta qualidade voltada para atividades físicas. Com peças versáteis que transitam perfeitamente entre a prática esportiva e a produção de looks casuais, a BodyWork busca valorizar a expressão individual das mulheres, incentivando-as a se sentirem confiantes e confortáveis em todas as ocasiões.

Brasília se prepara para a Girl Power Run com patrocínio da BodyWork da Riachuelo

Uma característica notável das corridas Girl Power Run é sua acessibilidade, com valores populares que visam envolver o maior número possível de mulheres. A corrida oferece percursos de 5 a 10 quilômetros, permitindo que participantes de diferentes níveis de condicionamento físico aproveitem o evento.

O local escolhido para a corrida em Brasília é o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, especificamente no Estacionamento 9, na Asa Sul da cidade. Com uma bela paisagem como pano de fundo, as corredoras terão a oportunidade de experimentar um dia de exercício, diversão e interação com outras mulheres determinadas a cuidar de sua saúde e bem-estar.

A Riachuelo, por meio da marca BodyWork, reforça seu compromisso em empoderar as mulheres e promover a importância do cuidado integral com o corpo e a mente. Esta parceria com a Girl Power Run é um passo significativo em direção a esse objetivo, e a empresa espera que a corrida em Brasília seja um sucesso absoluto, inspirando mais mulheres a adotarem um estilo de vida ativo e saudável. O evento será uma celebração do poder feminino e do espírito de comunidade, destacando a importância de colocar as mulheres em movimento.