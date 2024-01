RH Inovador: estratégias tecnológicas transformam o cuidado com a Saúde Mental nas empresas

Dados revelam que investir em saúde mental gera retorno de 4 vezes o valor investido

Em um mundo empresarial cada vez mais atento ao bem-estar dos colaboradores, o departamento de Recursos Humanos (RH) emerge como protagonista ao adotar ferramentas especializadas que revolucionam a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 264 milhões de indivíduos enfrentam quadros de depressão e ansiedade, causando uma impactante perda de US$ 1 trilhão na economia global anualmente.

Diante desse cenário desafiador, Renata Tavolaro, head de psicologia da Orienteme, plataforma de gestão de saúde, aponta cinco inovações em tecnologia e saúde mental que prometem transformar o RH no ano de 2024.

1. Ferramentas que medem KPIs de saúde

Essenciais para a nova era do RH, as ferramentas destinadas a medir Key Performance Indicators (KPIs) de saúde oferecem insights valiosos sobre o estado emocional e psicológico dos colaboradores. Ao incluir perguntas específicas sobre o bem-estar mental nas pesquisas regulares de engajamento, as organizações podem identificar áreas de preocupação e implementar estratégias de apoio. Vale ressaltar que essas ferramentas não apenas quantificam, mas também qualificam, proporcionando uma análise mais profunda das necessidades emocionais da equipe.

2. Parcerias que promovam mapeamento de saúde mental

Uma abordagem inovadora adotada pelo RH é a busca por parcerias que promovam o mapeamento de saúde mental. Estas colaborações não constituem diagnósticos, mas são fundamentais para a tomada de decisão voltada para ações de saúde corporativa. Empresas especializadas em mapeamento oferecem avaliações e ferramentas específicas para identificar sinais precoces de problemas relacionados ao bem-estar emocional dos colaboradores, permitindo intervenção precoce e a implementação de medidas preventivas. A partir dessas análises, o RH pode desenvolver programas personalizados, como roda de conversas, treinamentos e ações focadas na saúde mental.

3. Avaliações e feedbacks

Em um mundo em constante evolução, as tradicionais avaliações de desempenho ganham uma abordagem mais tecnológica. Ferramentas modernas proporcionam feedbacks de forma ágil e construtiva sobre a saúde emocional dos funcionários. Estabelecer uma comunicação aberta e construtiva cria um ambiente onde os colaboradores se sentem reconhecidos e valorizados, contribuindo significativamente para seu bem-estar emocional. Além disso, um feedback construtivo fornece orientação sobre como superar desafios, contribuindo para a autoeficácia e confiança dos colaboradores.

4. Mapeamento de perfil comportamental

Compreender as características individuais, habilidades e preferências de cada membro da equipe é a chave para um RH personalizado. O mapeamento de perfil comportamental não apenas ajuda a identificar potenciais fatores de estresse ou desafios específicos para cada colaborador, mas também permite a criação de ambientes de trabalho adaptados às necessidades individuais. Ao reconhecer e respeitar as singularidades de cada integrante da equipe, o RH pode criar estratégias de gestão, comunicação e desenvolvimento profissional mais eficazes.

5. Programas de saúde física

A introdução de programas de saúde física no ambiente de trabalho vai além da promoção de um estilo de vida saudável. Essas iniciativas também servem como estratégia proativa para melhorar a saúde mental dos colaboradores. A prática regular de exercícios físicos não só contribui para a saúde física, mas também libera endorfina, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade. Além disso, a inclusão de atividades de meditação e mindfulness oferece ferramentas valiosas para gerenciar o estresse, aumentar a concentração e promover uma mentalidade equilibrada no ambiente corporativo.

Diante desse panorama, fica evidente que a integração de tecnologias e abordagens inovadoras no departamento de Recursos Humanos não apenas atende às demandas atuais, mas também representa um passo crucial para o futuro do trabalho, onde a saúde mental dos colaboradores é uma prioridade inegociável.