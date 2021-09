“Eu nunca me permitir ser vulnerável”, diz Gianecchini sobre se abrir para relacionamentos

O ator afirmou que, após o fim do casamento de quase 9 anos, nunca mais conseguiu se relacionar

Em entrevista ao ‘Hora de Naná’, comandado por Naná Karabachian, Reynaldo Gianecchini abriu o coração e falou um pouco sobre a vida pessoal. O ator se divorciou da apresentadora Marília Gabriela em 2006 e teve poucos relacionamentos depois disso. De acordo com o global, ele não se permiti mais ser vulnerável.

Marília é 24 anos mais velha que o ator



“Quase uma sessão de terapia”, foi dessa forma que Gianecchini definiu o bate-papo com Naná. Ao ser questionado se sabe receber colo, o ator teve dúvidas e afirmou que está percebendo que não consegue ser vulnerável. “Eu sou muito afetuoso, sou um cara doce, então a imagem que eu vendo é de que está tudo suave. Primeiro, eu sou um turbilhão por dentro, não sou essa pessoa calma. Eu sou doce, mas tem um lado meu que se protege demais”, disse.

Com vinho e um bate-papo leve, Gianecchini foi o segundo convidado do Hora de Naná



Sobre o casamento de quase nove anos com Marília Gabriela, o ator disse que considera uma das relações mais bonitas e que adorou ficar casado, mas contou que depois disso ele nunca mais conseguiu de abrir. “Tem um lugar meu que não quer ficar tão vulnerável assim, tanto é que eu estou a muito tempo sem me relacionar. Eu tenho entendido que está difícil [aponta para o coração] querer abrir mão desse controle. Eu não quero que ninguém me machuque, eu não quero ficar vulnerável. Amar e se relacionar é perder esse controle, é você ficar ‘ferrado’ na mão de alguém”, afirma Reynaldo.

Reynaldo já se assumiu pansexual



Sobre o que faz o ator desistir de um romance rapidamente, ele afirmou que é a falta de química. Sobre isso, Gianecchini culpa o signo: “escorpião, né?”, finaliza.