Revolucionando o aprendizado de Inglês: Leo Reis une futebol e educação no Grêmio e Santos

Em uma jogada inovadora que combina educação e esporte, Leo Reis, mestre em linguística e fundador da American English Academy, está redefinindo o aprendizado do inglês através de um projeto pioneiro nos clubes de futebol Grêmio e Santos. Com uma abordagem que ultrapassa as fronteiras de uma sala de aula convencional, Reis implementou um programa de ensino de inglês focado não apenas na fluência do idioma, mas também no intercâmbio cultural, conectando jogadores, funcionários e fãs de diferentes origens.

No ano passado, o empreendedor apresentou a sua plataforma e metodologia exclusiva, projetadas especificamente para o ambiente esportivo, aos jogadores de ambos os clubes. O objetivo? Transformar a aprendizagem da língua inglesa em uma ferramenta de união e desenvolvimento pessoal. “A língua tornou-se uma via para preencher a lacuna entre diversas origens, estimulando não apenas o crescimento intelectual mas também o artístico,” explica Reis sobre sua visão.

As sessões de ensino, realizadas presencialmente, promoveram diálogos ativos em inglês desde o início, garantindo que todos os envolvidos tivessem a oportunidade de praticar e aprimorar suas habilidades linguísticas em um contexto realista e envolvente. “Esta função permite causar um impacto significativo na vida dos jogadores e funcionários, contribuindo para o seu desenvolvimento holístico,” afirma Reis, destacando a importância de combinar suas paixões pelo ensino e pelo futebol.

Na Vila Belmiro, lar do Santos, a iniciativa ganhou ainda mais profundidade, com jogadores e funcionários, tanto do masculino quanto do feminino, tendo acesso a aulas de inglês online conduzidas por professores especializados. Além das aulas, foram organizados eventos como palestras e workshops exclusivos, ampliando não apenas a compreensão da língua inglesa, mas também fomentando um espaço de troca cultural valioso.

Estas atividades não apenas enriqueceram os participantes linguisticamente, mas também abriram portas para uma maior conexão com o cenário internacional, possibilitando aos clubes e seus membros estabelecerem laços mais fortes com fãs ao redor do mundo. A iniciativa de Leo Reis prova que o futebol e a educação, quando combinados, podem transcender as expectativas, promovendo uma experiência rica e diversificada tanto para jogadores quanto para a comunidade envolvida.