Revolução na indústria farmacêutica: Gelatina EASYSEAL®️ da GELITA elimina vazamentos em cápsulas moles

Na busca contínua por aprimorar a eficiência na produção de medicamentos e suplementos, a GELITA, renomada especialista em colágeno e gelatina, apresenta uma solução revolucionária para um dos problemas mais persistentes na indústria farmacêutica: vazamentos em cápsulas moles. A nova gelatina EASYSEAL®️ promete eliminar as perdas de enchimento, simplificando o processo de produção e reduzindo significativamente os custos.

Os vazamentos em cápsulas moles são uma das principais causas de perda de produtividade e rendimento para os fabricantes. A EASYSEAL®️ supera esse desafio, oferecendo não apenas selagens mais confiáveis, mas também benefícios adicionais. Com características excepcionais, essa gelatina de grau farmacêutico otimiza a formação da selagem, tornando as cápsulas mais resistentes ao estresse físico durante a produção.

Jessica Pfoehler, da área de Marketing Global da Unidade de Negócios Performance Solutions da GELITA, destaca: “Muitos fabricantes toleram uma taxa de rejeição de até 5% devido a vazamentos. Com a EASYSEAL®️, esse problema recorrente será coisa do passado, simplesmente com a alteração da gelatina utilizada.”

A GELITA sai na frente como a primeira fabricante de gelatina a abordar esse desafio. Em um momento em que as demandas por ingredientes nutricionais e Insumos Farmacêuticos Ativos se tornam mais desafiadoras, a otimização de custos se torna crucial. Testes piloto conduzidos pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, confirmaram os benefícios da EASYSEAL®️ em condições reais de produção.

A EASYSEAL®️ é adequada para uma ampla gama de produtos, desde suplementos alimentares até medicamentos com prescrição, sem a necessidade de prescrição médica. Disponível em fonte bovina e suína, a gelatina é produzida de acordo com os mais altos padrões regulatórios. Com um C-DMF disponível para facilitar a entrada no mercado chinês, a GELITA está preparada para transformar o mercado global de gelatina farmacêutica para cápsulas moles, estimado em US$ 215 milhões em 2022.