Revolução na cardiologia: alta no mesmo dia para pacientes de angioplastia

Inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz promete transformar o pós-operatório de angioplastias com eficiência e segurança

Em uma verdadeira revolução no tratamento cardiológico, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, localizado em São Paulo, introduziu um protocolo capaz de permitir a alta hospitalar de pacientes submetidos a angioplastias no mesmo dia do procedimento. Essa novidade, que já se tornou um marco na saúde brasileira, tem o potencial de beneficiar aproximadamente 40% dos pacientes que passam por desobstruções das artérias coronárias no prestigiado Centro Especializado em Cardiologia da instituição.

A angioplastia, embora minimamente invasiva, tradicionalmente exige que o paciente permaneça no hospital por até 48 horas após a operação. O novo protocolo, apelidado de Same Day Discharge (Alta no Mesmo Dia), reduz significativamente este tempo sem comprometer a segurança e a eficácia do procedimento. A medida foi adotada após a equipe de cardiologistas hemodinamicistas do hospital vencer a 4ª edição do concurso de Melhoria e Inovação em Qualidade e Segurança do Paciente.

De acordo com o Dr. Helio Castello, coordenador da hemodinâmica do centro e autor principal do estudo, a chave para a alta no mesmo dia reside em uma avaliação cuidadosa e individualizada de cada paciente antes do procedimento. A seleção criteriosa assegura que apenas pacientes em condições estáveis, com suporte domiciliar adequado e que concordam com a alta precoce sejam considerados para o protocolo.

Entretanto, é importante salientar que nem todos são elegíveis para essa inovadora abordagem. Pacientes que apresentem complicações durante o procedimento, reações alérgicas, dores ou comorbidades significativas, como diabetes e hipertensão arterial descompensada, precisarão de uma observação mais prolongada.

A adesão a essa nova prática coloca o Brasil em linha com alguns dos mais importantes centros de referência em cardiologia ao redor do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos, onde a alta no mesmo dia já é uma realidade.

Além disso, o acompanhamento pós-alta é rigoroso. Todos os pacientes que passam por angioplastias são monitorados remotamente pelas equipes médicas e assistenciais do centro por, no mínimo, 30 dias, com suporte telefônico e, em breve, através de um aplicativo dedicado.

Este avanço no Hospital Alemão Oswaldo Cruz não apenas promete melhorar significativamente a experiência do paciente, mas também otimiza a utilização de recursos hospitalares, destacando o compromisso da instituição com a inovação e a segurança do paciente.