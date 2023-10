Reviravolta tecnológica: transformações no setor de meios de pagamento

Tecnologia e inovação impulsionam pagamentos por aproximação e transações via redes sociais, transformando o mercado

O setor de meios de pagamento está em constante transformação, impulsionado por inovações tecnológicas que priorizam a comodidade, a praticidade e a segurança dos consumidores. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o primeiro trimestre de 2023 registrou um impressionante crescimento de 10,7% no volume de transações em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 839,5 bilhões.

Cartão Despesa é a resposta à necessidade de gestão financeira prática e segura, especialmente para empresas de transporte

No entanto, os avanços não param por aí. Durante os primeiros seis meses de 2023, as compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pago somaram R$ 1,7 trilhão, representando um crescimento de 8% em comparação ao mesmo intervalo de 2022. Projeções da Abecs sugerem que, se essa tendência continuar, até o final de 2023, as transações com cartões de pagamento podem totalizar entre R$ 3,61 trilhões e R$ 3,67 trilhões.

TruckPag Bank e a revolução no gerenciamento de despesas para empresas

Uma das principais impulsionadoras desse crescimento é a introdução de tecnologias inovadoras, como os pagamentos por aproximação (contactless), pagamentos via redes sociais e aplicativos de pagamento, que oferecem rapidez, conveniência e segurança, eliminando a necessidade de dinheiro em espécie. Uma das mais recentes inovações nesse mercado é o Cartão Despesa do TruckPag Bank, um banco digital da startup de meios de pagamento para frotas, situada em Cascavel (PR).

O Cartão Despesa foi desenvolvido para atender às necessidades do setor de transportes, além de outros segmentos, de maneira simples e totalmente digital. Essa solução proporciona aos gestores a capacidade de otimizar o controle do fluxo de caixa com eficiência e organização. Ideal para profissionais que passam a maior parte do tempo na estrada, o Cartão Despesa oferece rápido acesso a despesas, extratos de saldo, prestações de contas e até saques em caixas eletrônicos da rede 24 horas, sendo aceito em estabelecimentos filiados à Rede VisaNet, tanto no Brasil quanto no exterior.

Para aproveitar todos esses benefícios, os usuários precisam abrir uma conta no TruckPag Bank, o que pode ser facilmente feito através do aplicativo. O portal do banco digital permite que os gestores cadastrem colaboradores, efetuem transferências de crédito, acompanhem despesas e realizem prestações de contas. Além disso, proporciona a conferência de notas, auditoria e resgate de valores.

O desenvolvimento do Cartão Despesa foi um processo colaborativo, com os clientes desempenhando um papel fundamental na sua criação. Thiago Ghesti, head de negócios do TruckPag Bank, destaca: “O nosso intuito é proporcionar sempre o melhor para o mercado.”

O Cartão Despesa do TruckPag Bank é uma solução 100% segura, criada para trazer agilidade, facilidade, comodidade e segurança, tanto para gestores como para profissionais em constante movimento. “Foi desenvolvida, acima de tudo, para otimizar um dos recursos mais preciosos que existem nos dias de hoje: o tempo,” conclui Thiago Ghesti.

Nesse cenário, a Excellence Transportes e Logística, de Apucarana, Paraná, escolheu adotar o Cartão Despesa da TruckPag em 2023, eliminando problemas relacionados ao transporte de grandes quantidades de dinheiro em espécie e simplificando o pagamento adiantado para seus motoristas. A empresa já era cliente TruckPag e viu nessa nova solução uma maneira de aprimorar ainda mais sua operação.

O Head de marketing e design da TruckPag, Junior Sturmer, destaca o compromisso de fornecer informações

financeiras de maneira ágil e eficaz, preenchendo a lacuna de acesso e gerenciamento de dados no mercado. Segundo Kassio Seefeld, CEO da TruckPag, a tecnologia tem se mostrado fundamental para reduzir custos operacionais em setores como logística e transporte, transformando a maneira como as empresas lidam com suas finanças.

A Abecs revela que o uso de cartões atingiu uma média de 113 milhões de pagamentos por dia, totalizando 19,8 bilhões de transações no primeiro semestre de 2023. O crescimento, principalmente nos cartões de débito e pré-pago, mostra a rápida popularização da tecnologia e sua capacidade de simplificar as transações financeiras.

O Cartão Despesa do TruckPag Bank é um exemplo marcante de como a inovação está impulsionando o setor de meios de pagamento e oferecendo soluções personalizadas para atender às necessidades de empresas e profissionais em constante movimento.