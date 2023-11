Reviravolta na televisão goiana: Programa ‘Boa Tarde Goiás’ deixa a TV Goiânia para novo desafio

Após um ano de sucesso, o programa deixa a Band e parte para uma nova emissora, surpreendendo o público goiano

Após um ano de sucesso na TV Goiânia, afiliada da Band, o icônico programa “Boa Tarde Goiás” deu um passo ousado, deixando a emissora que o viu crescer para se preparar para uma nova jornada na televisão. Desde a estreia do “BTG,” a TV Goiânia experimentou um aumento surpreendente em sua audiência, chegando perto do segundo lugar no ranking de audiência em diversos momentos, um feito notável considerando a área de abrangência da TV Goiânia na região metropolitana que é fraca. A atração frequentemente ultrapassava até mesmo a marca do segundo programa mais assistido entre todas as praças da Band no Brasil no horário.

O programa, liderado por Leandro Vieira e com a participação de Cristal, José Farias, Lucas Santana, Anão, Pula Rêgo e outros membros do elenco, cativou o público com uma programação diversificada que incluía conteúdos variados, quadros de humor, sorteios de prêmios diários e até um reality show de atividades paranormais em parceria com os caça-fantasmas Gracielly e Kacio do “Despertar Sobrenatural,” chamado “Assombração, o Game,” que premiou a corajosa ganhadora, Luciete Bruni, com R$ 5.000,00.

Após o sucesso alcançado, o “Boa Tarde Goiás” se despediu da TV Goiânia/Band, levando consigo toda a equipe de apresentadores, produtores, repórteres e editores. A emissora, que enfrenta problemas financeiros e atrasos nos pagamentos de salários dos funcionários, viu partir um dos programas mais populares de sua grade.

A equipe do “BTG” tem se mantido ocupada. Há duas semanas estão gravando conteúdos especiais para o grande retorno às telas. No entanto, o novo destino do programa ainda é um mistério. O elenco mantém segredo quanto à nova emissora ou canal que o receberá. O que se sabe até o momento é que agora o “Boa Tarde Goiás” faz parte de uma das maiores emissoras do país.

Com base no sucesso e dedicação demonstrados ao longo da primeira temporada, exibida na TV Goiânia Band, os telespectadores podem esperar uma nova temporada repleta de sensações, emoções, solidariedade e notícias importantes que reforçarão o lugar do programa no coração do público goiano. Há suspeitas de que uma nova fase do reality de assombração deve agitar as telas, mantendo o público fiel entusiasmado.

Por fim, enquanto o destino do “Boa Tarde Goiás” permanece um enigma, a expectativa para a próxima temporada é alta, prometendo surpreender e encantar o público goiano.