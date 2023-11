Revelação e Top Samba agitam noite no Mirante Espéria em São Paulo nesta quinta-feira

O Mirante Espéria é uma casa de shows tradicional em São Paulo e funciona de quinta a domingo. Famosa pelos shows, quinta-feira promete lotação máxima

Nesta quinta-feira, 16 de novembro, São Paulo se prepara para uma noite repleta de ritmo e animação com os renomados grupos Revelação e Top Samba. O palco escolhido para essa experiência musical é o Mirante Espéria, localizado na Rua Marechal Leitão de Carvalho, 65, na zona Norte da cidade. O show está programado para iniciar às 20 horas.

O Mirante Espéria, conhecido por sua visão panorâmica da zona norte paulistana, não apenas oferece música de qualidade, mas também uma experiência gastronômica única e uma coquetelaria refinada. A faixa etária prevista para o evento varia entre 25 a 30 anos, prometendo uma atmosfera vibrante e descontraída.

Para garantir um lugar nessa festa, os interessados podem efetuar reservas ligando para o telefone (11) 5200-0540. O atendimento para reservas está disponível todos os dias, das 9h às 18h. Com um cardápio diversificado, o local oferece opções culinárias para todos os gostos. As comandas são individuais, facilitando a comodidade dos frequentadores, e o estabelecimento aceita pagamentos via Sodexo e Alelo.

A tolerância para atrasos de reservas é de 15 minutos após o horário combinado, e o Mirante Espéria permanece aberto até o último cliente, garantindo que todos desfrutem plenamente da noite musical. A expectativa é de que o evento proporcione não apenas entretenimento de alta qualidade, mas também momentos inesquecíveis para os amantes do samba e da boa música.

O Mirante Espéria se prepara para mais uma noite de samba, descontração e boa companhia, enquanto Revelação e Top Samba prometem contagiar São Paulo com seus sucessos marcantes. O Mirante Espéria se transformará no cenário perfeito para celebrar a riqueza da música brasileira nesta quinta-feira.