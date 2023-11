Réveillon Vogue em Angra dos Reis: a festa de final de ano que promete agitar o Brasil

Uma parceria da Vogue Brasil e Bazinho Ferraz traz uma celebração única em Angra dos Reis

Uma celebração de Réveillon que promete marcar o cenário de festas de final de ano no Brasil está se aproximando. O “Réveillon Vogue”, em Angra dos Reis, é fruto de uma parceria entre a renomada Vogue Brasil e o empresário Bazinho Ferraz, fundador da B Partners. co – The Growth Network e da BFerraz, em conjunto com o complexo FRAD.E e o Hotel Fasano Angra dos Reis. Com um total de 1.600 vagas, a festa promete ser um dos eventos mais aguardados da temporada.

O local escolhido para abrigar a celebração é o Campo de Golfe do FRAD.E, um complexo residencial de alto luxo, que inclui o exclusivo Hotel Fasano Angra dos Reis. O ambiente pitoresco à beira-mar proporciona o cenário perfeito para uma noite de glamour e diversão.

O line-up do evento é repleto de estrelas da música e do entretenimento. A cantora Fernanda Abreu será uma das atrações principais, prometendo trazer sua energia contagiante para a festa. Além disso, os DJs Birds Of Mind, que chegam diretamente de Paris e Mykonos, estão prontos para fazer o público dançar a noite toda. As DJs Luisa Viscardi e Sô Lyma também estão confirmadas para agitar a pista. Além desses nomes já anunciados, uma atração surpresa está programada para surpreender os presentes na noite de Réveillon.

Paula Mageste, CEO da Globo Conde Nast, que detém a marca Vogue no Brasil, falou sobre a importância desse evento: “Vogue Brasil tem uma longa história de sucesso com grandes eventos, sendo o mais icônico deles seu baile pré-carnaval, realizado nos últimos anos no Hotel Copacabana Palace, para um mailing de convidados. No Réveillon em Angra, vamos oferecer a experiência cool e fashion da marca num outro modelo, com venda de ingressos, mesas e camarotes.”

Bazinho Ferraz, CEO, Founder e Partner da B&Partners, também expressou sua empolgação: “Poder criar uma nova referência de entretenimento junto com parceiros como Vogue Brasil e Fasano Angra dos Reis é muito relevante. Além de diversão para o público, vamos criar oportunidades para nossas marcas parceiras impactarem essa audiência com lembranças memoráveis. É o que pretendemos com o primeiro de muitos Réveillons Vogue.”

O “Réveillon Vogue” em Angra dos Reis acontecerá no dia 31 de dezembro, das 22h até às 8h do dia seguinte. A venda dos ingressos está programada para começar no dia 7 de setembro, no site da INGRESSE. Para aqueles que desejam garantir mesas e camarotes, os PRs do evento, Fernanda Barbosa e Dudu Melo, estarão à disposição para auxiliar com as reservas.

Esta festa de Réveillon promete ser mais do que uma simples celebração de ano novo, mas sim uma experiência de luxo e entretenimento que deixará uma marca duradoura na memória de todos os presentes. O “Réveillon Vogue” em Angra dos Reis promete ser um dos eventos mais glamorosos do ano, e a contagem regressiva já começou para a noite de festa que promete agitar o Brasil.