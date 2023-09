Resgate Emocionante: Idoso Desaparecido se Alimenta com Ômega-3 para Sobreviver

Efrem Fulgêncio é resgatado após se manter vivo com água de brejo e cápsulas de Ômega-3 enquanto seu caminhão estava atolado

Efrem Fulgêncio, um idoso de 80 anos, passou por um período angustiante de seis dias enquanto estava desaparecido na região de Brasilândia de Minas. Sua incrível história de sobrevivência veio à tona recentemente, revelando que ele recorreu a uma solução inusitada para saciar a fome durante esse tempo crítico: cápsulas de Ômega-3.

Dr. Francisco Saracuza

O resgate de Efrem ocorreu na última quarta-feira (30) quando ele foi finalmente encontrado em bom estado de saúde e em segurança. Segundo informações de seus parentes, o caminhão que Efrem estava dirigindo ficou atolado em uma área de difícil acesso, especificamente em um banco de areia, o que o deixou isolado da comida convencional.

A Incrível História de Sobrevivência com Ômega-3

Durante esses seis dias de agonia, Efrem sobreviveu graças a uma fonte improvável de nutrição: água de um brejo e a ingestão diária de 10 cápsulas de Ômega-3. Segundo Efrem, essas cápsulas foram cruciais para aliviar sua fome durante o período de desaparecimento, permitindo-lhe manter-se forte e saudável.

Mas qual é a relação do Ômega-3 com a fome e quais são seus benefícios? Para responder a essa pergunta, consultamos o médico especialista em medicina integrativa, Dr. Francisco Saracuza, que esclareceu os inúmeros benefícios desse nutriente essencial.

O Ômega-3 desempenha um papel notável na promoção da sensação de saciedade e no controle do apetite, agindo através do aumento da liberação de hormônios específicos. Esses hormônios incluem a leptina, que sinaliza ao cérebro quando estamos satisfeitos, e o Ômega-3, em particular o DHA, pode tornar o cérebro mais sensível à leptina.

Além disso, o Ômega-3 ajuda a reduzir a grelina, o hormônio que nos faz sentir fome quando o estômago está vazio, enquanto aumenta a produção do Peptídeo YY (PYY), que diminui o apetite, e da Colecistoquinina (CCK), que promove a saciedade.

O Dr. Francisco Saracuza ressaltou que os efeitos do Ômega-3 na saciedade podem variar de pessoa para pessoa e dependem de diversos fatores individuais. No entanto, ele enfatizou que a inclusão de alimentos ricos em Ômega-3 na dieta pode ser uma estratégia útil para controlar o apetite e promover a saciedade, desde que seja parte de um plano de gestão de peso abrangente. A história de Efrem Fulgêncio serve como um exemplo notável da versatilidade e dos potenciais benefícios desse nutriente vital para a saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Benefícios do Ômega-3

Saúde Cardiovascular

Redução de triglicerídeos: estudos destacam a habilidade do ômega-3, especialmente o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosa-hexaenoico (DHA), de reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue, um fator de risco para doenças cardíacas.

Controle da pressão arterial: o ômega-3 pode contribuir para a moderação da pressão arterial, o que é essencial na prevenção de hipertensão e problemas cardíacos.

Anti-inflamatório natural: sua propriedade anti-inflamatória combate a inflamação crônica, um precursor das doenças cardiovasculares.

Saúde Cerebral

Desenvolvimento e função do cérebro: o DHA, uma forma de ômega-3, é fundamental para o desenvolvimento cerebral e a manutenção da função cognitiva ao longo da vida.

Proteção contra declínio cognitivo: estudos sugerem que o ômega-3 pode ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo relacionado à idade.

Saúde Mental

Alívio da depressão e ansiedade: evidências sugerem que o ômega-3 pode desempenhar um papel importante no alívio dos sintomas de depressão e ansiedade, proporcionando suporte emocional.

Saúde Ocular

Proteção para a visão: o DHA é encontrado em alta concentração na retina ocular, desempenhando um papel vital na saúde ocular e na prevenção de doenças como a degeneração macular.

Fontes Alimentares de Ômega-3

Peixes gordurosos: salmão, truta, sardinha, arenque e atum são verdadeiros tesouros de EPA e DHA. Consuma pelo menos duas porções de peixe por semana para colher os benefícios. Sementes de chia e linhaça: essas pequenas sementes embalam uma dose significativa de ácido alfa-linolênico (ALA), uma forma de ômega-3. Adicione-as a iogurtes, cereais ou smoothies. Nozes: esses aperitivos saudáveis são ricos em ALA e podem ser consumidos diretamente ou adicionados a várias receitas. Óleo de canola: o óleo de canola é uma excelente fonte de ALA e pode ser usado na culinária como óleo de cozinha.

Considerações Nutricionais Importantes

Suplementação Consciente: Para garantir a ingestão adequada de ômega-3, a suplementação pode ser considerada, especialmente se você tiver dificuldade em obter o nutriente por meio da dieta. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação.

Gravidez e Lactação: O ômega-3, especialmente o DHA, é essencial para o desenvolvimento fetal. As gestantes e lactantes devem aumentar sua ingestão de ômega-3, seja através da dieta ou de suplementos.

“É evidente que este nutriente desempenha um papel vital em nossa saúde. É uma ferramenta poderosa na prevenção de doenças e na promoção de um bem-estar duradouro. Lembre-se sempre de que a chave está em equilibrar uma dieta rica em ômega-3 com uma variedade de alimentos saudáveis. O ômega-3 não é apenas uma escolha nutricional inteligente; é um investimento em sua saúde e qualidade de vida”. Finaliza o Dr. Francisco Saracuza.