Resenha do AGRO anima Pré-Carnaval no Parque Granja do Torto

Instituto Qualificação Brasil promove evento com atrações musicais, gastronomia e brinquedoteca nos dias 26, 27 e 28 de janeiro

Brasília se prepara para um aquecimento especial antes do Carnaval com a realização da Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval, promovida pelo Instituto Qualificação Brasil em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. O evento, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, terá como palco o acolhedor Parque Granja do Torto.

A programação diversificada é um convite para toda a família, com atrações musicais que incluem Max e Luan, Bloco Santo Pecado, Rick & Rangel, Boka de Sergipe, DJs e outros artistas que serão anunciados em breve. O evento contará com um espaço de happy hour, como o “Villa Boechat” e o Galpão, garantindo animação para todos os gostos.

David Tavares, um dos organizadores, expressa entusiasmo: “Estamos animados com esse evento que promete agradar toda a família e já ser uma preparação para o Carnaval da capital. Esperamos que todos aproveitem os três dias de muita música boa, comida gostosa e diversão em um ambiente seguro.”

Além da música, a gastronomia será um ponto alto do evento, com uma praça de alimentação repleta de opções irresistíveis a preços acessíveis. Costela de chão, arroz carreteiro, hambúrguer, feijoada, churrasquinho e batata frita estão entre as delícias disponíveis.

Para as famílias, uma brinquedoteca monitorada proporcionará entretenimento e segurança às crianças. Durante o evento, serão destacados temas relevantes, como “Se beber não dirija” e “Não é não!”, enfatizando a responsabilidade e o respeito entre os participantes.

Uelinton Jorge Dias da Luz, presidente do Instituto Qualificação, destaca a importância de conscientizar sobre eventos organizados e seguros: “Queremos com isso conscientizar ainda mais pessoas de que é possível sim um evento organizado e seguro para todos.” A expectativa é de que mais de 6 mil pessoas participem da Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval, consolidando-o como um momento imperdível de preparação para a festividade mais esperada do ano.

Serviço:

Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval

Local: Parque Granja do Torto

Ingressos e mais informações: Sympla

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Classificação indicativa: livre