Representatividade negra no mercado audiovisual é sucesso de audiência acima da média

Maria Gal intensifica o foco em diversidade e amplia produções para TV

A atriz e apresentadora Maria Gal, com uma carreira de sucesso de mais de 25 anos, encerrou a primeira temporada do programa Preto no Branco, um projeto idealizado pela sua produtora audiovisual, Maria Produtora, com sucesso e trouxe para a TV fechada no Brasil maior representatividade negra.

A atriz e produtora Maria Gal (Foto: Thiago Bruno)

Durante a exibição de sua produção, os índices de audiência chegaram a bater mais de 1 ponto no Ibope, impactando mais de 10 milhões de telespectadores, sem contar a plataforma UOL. Estes índices estão muito acima da média de programas de TV fechada no Brasil.

O sucesso foi tamanho que Maria pensa em uma nova temporada do programa e desenvolve outros projetos também com temática racial para TV. “A Maria Produtora nasceu da necessidade de visibilizar espaços dentro do contexto audiovisual brasileiro, onde, por exemplo, diretores, roteiristas e produtores não chegam a 1% das produções no cinema nacional”, afirma Maria Gal.

Maria Gal está focada em captar recursos para a próxima temporada do programa

A atriz diz ainda que a produtora surgiu então com essa finalidade de trazer narrativas que constroem o mundo, e ter como grande diferencial a tecnologia social, inovação e representatividade por trás das câmeras, que agregam valor para as marcas que buscam se associar às temáticas de diversidade.

Com o crescimento de 96,97% entre os anos de 2021 e 2022, a produtora tem investido em produções e distribuições de conteúdo para TV. Só esse ano, o valor de investimento para as produções e mídia já ultrapassam R$ 2 milhões.

Para o segundo semestre, Maria Gal está focada em captar recursos para a próxima temporada do programa e em viabilizar o projeto também numa grande plataforma de streaming, já que a Maria Produtora detém os direitos patrimoniais do programa.

Atualmente, Maria Gal pode ser vista como atriz, apresentadora ou empreendedora nos canais: SBT, Paramount, Band News TV, Netflix, UOL Play e Canal Empreender do grupo Band.