Repórter que chegou a Israel para produzir matérias culturais foi pega de surpresa e realiza cobertura da guerra

Erika Abreu acompanha o desenrolar do conflito com relatos diários ao jornalismo da RedeTV!

Das matérias culturais à guerra. Essa é a história vivida pela jornalista Erika Abreu, que há três semanas chegou a Israel, foi pega de surpresa pelo conflito e tem realizado a cobertura diária para o jornalismo da RedeTV!.

Erika Abreu no limite mais próximo que jornalistas podem chegar da Faixa de Gaza



Erika é correspondente da RedeTV! em Londres e conta que foi surpreendida pelos ataques realizados pelo grupo extremista Hamas em sua viagem de turismo. “Vim para Israel com uma caravana para conhecer e fazer algumas matérias culturais sobre a cidade e, de repente, aconteceu o conflito entre Palestina e Israel, nos pegando de surpresa”, relata.

Erika com o que sobrou de um foguete lançado em direção a uma delegacia de polícia que foi destruída na cidade de Sderot



A jornalista revela que ela e um grupo de profissionais têm acompanhado o desenrolar do conflito em um dia a dia que tem sido desafiador. Ela conta que passou vários dias com pouco acesso às ruas devido às medidas de segurança. Após este período, conseguiu, enfim, sair às ruas de Jerusalém para conversar com os moradores e ver de perto o impacto dos ataques.

Erika em local onde um foquete foi lançado pelo grupo extremista Hamas em direção a uma estação de gás a 300 metros de onde ela está hospedada



Erika Abreu relata ainda que percorreu várias cidades destruídas por bombardeios. Ela chegou até mesmo à zona considerada crítica, a área mais próxima à Faixa de Gaza permitida a jornalistas. “Após passar por várias cidades em Israel, eu finalmente cheguei na região mais próxima que se recomenda chegar perto da Faixa de Gaza. No caminho até aqui, a sirene tocou – paramos para tentar nos proteger dos foguetes. É impossível saber de onde eles vêm ou para onde vão, nem ao mesmo se eles serão interceptados a tempo de causar um novo estrago”, detalha sobre os dias de tensão vividos.

“Encontrei o veículo de uma família, que tinha uma cadeirinha de bebê no banco de trás”, conta Érika sobre o momento mais difícil vivido

Créditos: Arquivo pessoal



A jornalista brasileira afirma que foram vários momentos marcantes aqui causados pelos cenários de destruição, mas, em especial, ficou gravado na memória. “Um dos momentos mais impactantes e tristes da minha carreira foi acompanhar e registrar a saída dos moradores da cidade de Sderot, em meio aos ataques do grupo Hamas. Diante de tanta destruição encontrei o veículo de uma família, que tinha uma cadeirinha de bebê no banco de trás. Todos os familiares foram brutalmente atacados pelos extremistas”, lembra.



Com o avanço da guerra, Erika segue como correspondente em Israel realizando a cobertura do conflito no que ele chama de uma “missão”. “A nossa missão aqui é acompanhar de perto e informar sobre os acontecimentos, destacando a crescente tensão entre Israel e o grupo Hamas em todo o Médio Oriente”, pontua.