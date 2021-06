DJ e produtor Rennan da Penha se encontra com Lula para falar de funk e cultura no Rio

O encontro contou com a presença de ativistas e outras lideranças políticas.

O DJ e produtor Rennan da Penha participou de um encontro entre lideranças do Rio de Janeiro e o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) no último fim de semana. Rennan enfatizou a importância do funk para a cultura da cidade e do Brasil como um todo.

“Por meio da música, eu conheci outros países que nunca achei que iria conhecer. Nunca achei que iria ter acesso a esses lugares e foi o funk que me proporcionou isso. Um ritmo que veio da periferia e hoje é número um em todas as plataformas digitais”, contou Renan.

Lula tem tido reuniões no Rio de Janeiro com apoiadores e lideranças políticas.

Ele afirma que um dos grandes problemas para a desigualdade social é a falta de oportunidades, especialmente na área da cultura.

“Quando chego na minha comunidade, fico observando que há vários Rennan da Penha. Muitos com talento em abundância, todos respiram dança e muita arte dentro da favela. E eu não vejo ninguém dar oportunidade digna a essas pessoas”, destacou.

Ele também participou de encontro com líderes da esquerda. Ontem, esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o de Niterói, Axel Grael.