Rennan da Penha revela ansiedade após confirmação do show do rapper no Brasil: “Como vou dormir sabendo que 50 cent vem em setembro ?”

O artista nunca escondeu a sua admiração pelo norte-americano e já até revelou que ele é seu feat dos sonhos

Rennan da Penha, de 28 anos de idade, foi a loucura após a confirmação do show do 50Cent no Festival Planeta Brasil, que será realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O artista que é fã assumido do intérprete de In da Club e outros tantos sucessos dos anos 2000’s.

Nas redes sociais, Rennan comemorou e até brincou que ia cancelar a sua agenda após a notícia.

“Me atura! Cancela tudo, cancela tudo. Chegou meu momento. Porr! Como que eu durmo agora nessa porr sabendo que o 50 cent vira o Brasil em setembro ?”, disse o DJ que acumula feats com grandes nomes como Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e outros.

Em entrevista no ano passado, Rennan da Penha contou que o seu único feat dos sonhos era com 50Cent e revelou a influência do hiphop no início da sua carreira musical.

“Com certeza, se os caras lá foram me convidar para fazer uma música, vou aceitar. Mas meu sonho é gravar com o 50 Cent. Se eu gravar com ele, vou zerar a vida. Gosto muito do trabalho dele . Me inspiro muito nos rappers americanos”, contou.

Atualmente, Rennan da Penha concilia a sua agenda de shows e outros compromissos ligados a música com a preparação para a sua estreia como ator na terceira temporada da série “A Divisão” da Globo Play.