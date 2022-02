Renata Fan é a nova embaixadora da Mobiauto

”Estou motivada e lisonjeada com essa ótima parceria”, garante a apresentadora

Start-up do segmento automotivo que mais cresceu em 2021 e um dos três maiores marketplaces de carros usados do país, a Mobiauto anuncia que firmou contrato com a jornalista esportiva Renata Fan, que será a nova embaixadora da marca.

A gaúcha Renata Fan é apresentadora do programa Jogo Aberto, da Rede Bandeirantes, desde 2007, e possui uma carreira consolidada na crônica esportiva brasileira, com passagens em várias emissoras de rádio e TV.

O contrato foi assinado nesta semana e passa valer desde já, em fevereiro, colocando o carisma e a experiência da jornalista a serviço de um dos mais relevantes marketplaces de automóveis do Brasil.

“Estou muito orgulhoso por ter a Renata Fan em nosso time. Ela é uma das personalidades mais respeitadas do país, tem uma conexão incrível com o público e não é à toa que o Brasil inteiro ama o seu trabalho. A Renata fala de futebol, automobilismo, esportes e coisas que importam para a vida dos brasileiros – explica Sant Clair Castro Jr., CEO da Mobiauto – Precisamos exatamente de uma pessoa assim sendo nossa embaixadora. A Mobiauto tem no seu DNA melhorar a vida das pessoas por meio de ações de mobilidade, com destaque para o setor automotivo. Ao ter a Renata em nossa jornada, estou certo de que juntos podemos tornar a vida das pessoas melhor”.

Não menos orgulhosa, a apresentadora também celebra a parceria com a Mobiauto. “Que orgulho poder unir a minha marca profissional a uma empresa que está entre os maiores marketplaces do mercado de automóveis do Brasil. Trabalho com esportes e busca de conquistas. E estar com a Mobiauto é como vencer um campeonato com todos os elementos de sucesso, coletividade e vitórias. Estou motivada e lisonjeada com essa ótima parceria”, garante.