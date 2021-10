Renata Del Bianco: O retorno da Chiquitita

O retorno de Renata ás telinhas não poderia ser diferente, afinal de contas a oportunidade veio

através da emissora que a lançou como uma das protagonistas de Chiquititas, SBT

Renata Del Bianco está de volta! A eterna Vivi, da novela que sensação que conquistou crianças

em todo Brasil no final dos anos 90, Chiquititas, decidiu retomar carreira e trabalhos na televisão,

cinema e teatro.



“Sempre fui muito intensa. Desde que comecei, fazendo comercias para TV e campanhas

publicitárias, passando por Chiquititas, teatro, apresentação de programa de TV ao vivo, sempre

fiz com garra e dedicação. Daí aconteceu que a minha vocação também era a veterinária e decidi

investir em meus estudos”, conta a atriz que hoje é formada em medicina veterinária e atende

em diversas clínicas na cidade de São Paulo.

Renata Del Bianco também se casou. Aos 36 anos, ela e o marido, empresário Dani Simonini, são

hoje pais da pequena Aurora, uma menina super esperta de 3 anos. A família mora na Zona Sul

da capital paulista. “Eu adoro ser mãe, curti e curto muito minha filha. Mas ela tem 3 anos, vai a

escolinha, consigo hoje ter um tempo e focar nesse meu retorno para atuar e retomar as artes

cênicas”.



Após Chiquititas, Renata atuou no teatro sendo a peça “A Bela e a Fera”, um de seus maiores

sucesso. Depois disso veio o programa “Morning Show”, na Rede TV, onde ela comandava ao

vivo e diário ao lado do também apresentador e radialista, Zé Luiz. São 25 anos de carreira

artística que a atriz que retomar.



“Gravar com Carlos Alberto de Nóbrega, estar no banco da Praça com pessoas que estão há décadas neste ofício é

gratificante. Espero, obviamente, voltar às novelas, séries, filmes e teatro, mas até lá, e sem dar

passo maior que a perna, sigo aqui na Praça é Nossa ao lado de pessoas que me apoiam e

reconhecem minha capacidade. Estou criando uma nova família…e amando tudo isso”.



