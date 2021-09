Rennan da Penha gravará primeiro feat internacional na Europa

O DJ e produtor está indo para Portugal

Nesta terça-feira, 28, a assessoria de Rennan da Penha confirmou que o artista está de malas prontas para as terras europeias. Quem pensou que o DJ está indo de férias se enganou, ele tem uma agenda de compromissos profissionais para cumprir no exterior, entre eles a gravação do primeiro feat internacional.

O produtor e empresário disse estar animado com o que vem pela frente, mas ainda não pode revelar muitos detalhes. O que ele adiantou é que está indo para Portugual e que irá gravar um dueto com um artista gringo.

O DJ Rennan da Penha é considerado como um dos melhores do ramo



“Estou muito animado em poder dar mais um passo importante na minha carreira, há um tempo que penso em ir além das fronteiras, mas ainda não tinha sido possível, até agora. Esse ano foi um ano de novas aventuras profissionais, cantei pela primeira vez em SexToU com a Anitta e agora para fechar bem o ano, vem aí meu primeiro feat internacional”, contou Rennan.

Rennan também é produtor musical e trabalha com o funk



Assim como qualquer outro artista, Rennan também não deixará de turistar um pouco. Ele está com a agenda cheia, mas pretende visitar alguns dos pontos mais importantes do país para conhecer mais sobre a cultura portuguesa.