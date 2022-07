Relacionamentos saudáveis e autoestima: terapeuta Clau Magalhães traz experiência e conhecimento nos temas para seus dois livros

Autora de “SOS Amor-próprio” e “SOS Relacionamento Saudável” fala das suas motivações para escrever as obras e comenta a importância de abordar essa temática

A busca pelo autoconhecimento e relacionamentos com mais profundidade, estabilidade e leveza era e é frequente nos atendimentos e nas redes sociais da terapeuta Clau Magalhães, onde a profissional acumula mais de 300 mil seguidores. Foi assim, ao observar na prática o quanto esses temas precisavam ser melhor trabalhados na vida dos pacientes e pessoas que tinham contato com o seu trabalho virtualmente, que a profissional decidiu transformar seu conhecimento de mais de 17 anos na área em dois e-books.

Segundo a terapeuta Clau Magalhães, o e-book “SOS Amor-próprio” é o campeão de vendas

Primeiro veio o “SOS Amor-próprio’ e depois o “SOS Relacionamento saudável”. “Eu decidi escrever o livro ‘SOS Amor-próprio’ quando eu percebi que a raiz de muito sofrimento, muita ansiedade e problemas nos relacionamentos estava na falta do amor-próprio. Eu notava isso quando abria minha caixinha de perguntas, no direct e nos meus atendimentos”, pontua. Clau Magalhães explica ainda que a falta de amor-próprio implica em várias áreas da vida das pessoas. “Essa falta de saber reconhecer sua força, seu valor, respinga em várias áreas da vida da pessoa e não apenas em seus relacionamentos. Influencia também, por exemplo, até no trabalho”, acrescenta.

Quanto ao livro “SOS Relacionamento Saudável”, Clau Magalhães conta que, não raras vezes, também chegavam até ela conflitos de relacionamento. “Eu notava que muitos relacionamentos estavam se desgastando por questões que estavam ali de forma gritante, mas o casal não estava conseguindo notar. Então, a minha maior motivação para escrever esse e-book foi ajudar as pessoas a se relacionarem de forma leve e duradoura”, compartilha.

“Minha motivação em escrever ‘SOS Relacionamento Saudável’ foi ajudar as pessoas a se relacionarem de forma leve e duradoura”, afirma Clau Magalhães

Esses livros são pra mim?

Clau Magalhães recomenda, embora não seja uma regra, que primeiramente o leitor tenha contato com o e-book “SOS Amor-próprio” e, após, leia o “SOS Relacionamento Saudável”. Em suas palavras: “Um complementa o outro”.

A autora afirma ainda que ambas as obras são para todos. “Acredito que autoestima, autoconfiança e autoconhecimento, conteúdo que o primeiro livro entrega, é pra todos. É pra nos conectarmos com nós mesmos, saber o nosso valor, saber o momento certo de se retirar de situações que nos diminuem, etc. E o mesmo digo sobre o ‘SOS Relacionamento saudável’: é pra todos. É pra quem está em um relacionamento, pra quem saiu de um relacionamento e pra quem quer se preparar para um novo relacionamento”, opina.

A terapeuta conta que, por enquanto, as obras existem apenas no formato digital, mas não descarta a possibilidade de produzir versões físicas. “É algo que inclusive as pessoas estão me pedindo com bastante frequência, então, há sim uma grande possibilidade”, adianta.

