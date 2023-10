Relação profunda entre diabetes e periodontite: descubra como essas condições estão conectadas

O diabetes e a periodontite têm uma relação bidirecional que merece atenção. Neste artigo, exploramos como essas condições podem agravar uma a outra e as medidas para prevenir complicações

O diabetes, essa condição metabólica crônica que afeta milhões de pessoas, é uma preocupação constante quando se trata de saúde. No entanto, uma conexão muitas vezes subestimada liga o diabetes à saúde bucal, especificamente à periodontite. Essa condição, caracterizada pela destruição dos tecidos de suporte dos dentes, é mais comum do que você imagina.

Um estudo revela que o diabetes aumenta em 86% o risco de desenvolver ou agravar a periodontite. Isso significa que pacientes diabéticos têm de 1,5 a 3 vezes mais chances de apresentar essa condição. Mas há uma boa notícia. Pacientes com diabetes bem controlado têm um risco periodontal semelhante ao de pacientes sem diabetes, enfatizando a importância do controle glicêmico.

Controle glicêmico é a chave para uma saúde bucal melhor

E qual é o papel dos dentistas nisso? Eles desempenham um papel crucial na identificação precoce do diabetes. Um dentista pode detectar sinais da doença, como hálito cetônico, sede excessiva e outros sintomas. Portanto, sua consulta odontológica pode ser o primeiro passo para o diagnóstico do diabetes, especialmente em casos ainda não diagnosticados.

Além disso, pacientes diabéticos devem buscar acompanhamento regular com um periodontista, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes de 2019/2020. A conscientização sobre o risco aumentado de periodontite e outras condições bucais é crucial. O controle dessas condições tem um impacto positivo na glicemia.

A cirurgiã dentista e periodontista Manuela Netto, ratifica que a relação entre cuidados periodontais e diabetes é profunda e bidirecional. “O controle glicêmico e a saúde bucal desempenham um papel crucial na prevenção e no gerenciamento eficaz dessa doença crônica. Os pacientes diabéticos devem estar cientes de seu risco aumentado de periodontite e outras condições bucais, buscando cuidados odontológicos regulares e seguindo as recomendações de acompanhamento profissional”.