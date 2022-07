Rei do hambúrguer: conheça Alexandre Matos, o criador do Fast-food milionário

De atendente do Mc Donalds a consultor das maiores hamburguerias do país, o empresário comenta sua trajetória de sucesso marcada pela coragem e competência

O ano era 2021, pós-pandemia e vários pequenos negócios sentiam os efeitos negativos da crise econômica e muitos até, em consequência dos prejuízos, optaram por fechar suas portas. Foi exatamente nesse contexto que, corajosamente, depois de 12 anos de carreira, Alexandre decidiu deixar seu emprego no fast-food mais famoso do mundo para empreender e ajudar as pessoas a ter êxito em suas hamburguerias.

Além da mentoria Fast-food milionário, Alexandre e sua empresa prestam consultorias presencias para hamburguerias

Alexandre conta que começou sua trajetória, ainda menor de idade, como atendente no Mc Donalds com baixa remuneração. “Comecei como atendente ganhando 99 centavos a hora, subi vários cargos em oito meses até alcançar meu primeiro cargo na gerência, próximo a completar 18 anos. Com 21 anos eu me tornei gerente de operações. Ou seja, com essa idade eu alcancei o cargo maior da empresa a nível de gerência. Abri muitas lojas pelo Brasil”, recorda.

.

Segundo o empresário, a maior motivação para pedir demissão durante a pandemia, foi ajudar as pessoas. “Eu ia em uma hamburgueria e às vezes ficava mais de uma hora pra receber meu pedido. Aí eu ia olhar o operacional do lugar e via várias coisas erradas que estavam prejudicando aquele negócio. Então eu sabia que eu tinha o conhecimento necessário para ajudar aquelas pessoas. Então fui lá e pedi demissão na cara e coragem”, conta.

Case de sucesso: O Geleia, famosa rede de hamburguerias no Distrito Federal, foi um dos clientes presenciais de Alexandre

Com sua vasta experiência no assunto, não deu outra: em apenas um ano trabalhando na internet, Alexandre conquistou feitos louváveis. O empresário já fidelizou mais de mil alunos, fez mais de 20 consultorias presenciais pelo Brasil e parcerias com grandes nomes do segmento, como o famoso aplicativo Ifood, por exemplo. O criador da mentoria Fast Food milionário, oferece também outros dois produtos: o treinamento de cozinha, que visa aprimorar o serviço por trás do balcão, trazer mais técnicas e agilidade e também as consultorias presenciais que podem ser feitas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo.

O sabor do sucesso

Alexandre afirma que a mentoria do Fast-Food Milionário é hoje o carro-chefe da empresa, justamente por ser tão abrangente. “A mentoria vai direto na dor desses empresários que já tem o seu negócio e simplesmente não conseguem atender, às vezes até desligam os aplicativos. Então, na mentoria ele vai aprender tudo, desde a gestão de estoque até a agilidade do atendimento”, explica.

Alexandre Matos, criador do fast-food milionário, fala sobre a decisão de pedir demissão em meio a pandemia para empreender

Um case de sucesso de sua consultoria presencial, foi o trabalho prestado para a rede de hamburguerias Geleia, que fica na capital do país. “Foi um trabalho maravilhoso que rendeu até uma websérie com apoio do ifood. Fomos até Brasília prestar essa consultoria que durou cerca de 20 dias por se tratar de uma rede grande. E qualquer empresa pode contar com esse serviço, vamos presencialmente em qualquer lugar, no Brasil ou fora dele”, garante.