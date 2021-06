Rei do Colágeno’, Jardis Volpe faz aniversário e ganha declaração de ator da Globo, Jackson Caetano

Juntos há três anos, o dermatologista e o ator Jackson Caetano aproveitaram a data para viajar e conhecer as paisagens de Foz do Iguaçu

Sobrando as velinhas nesta terça-feira, 01, o ‘Rei do Colágeno’ e dermatologista queridinho entre as famosas, Jardis Volpe, ganhou uma declaração especial do namorado, o ator Jackson Caetano. Em viagem a Foz do Iguaçu, no Paraná, o casal aproveitou a ‘folga’ para conhecer as cataratas, voar de helicóptero, com direito a jantar romântico.

Com exclusividade, para o Jornal de Brasília, Jackson homenageou o amado. “Hoje é um dia muito importante, muito mais que isso para falar a verdade. Hoje é o dia do meu amor, terceiro aniversário que passo ao seu lado e me sinto a pessoa mais honrada do mundo. Nunca imaginei que alguém me faria tão feliz, você é especial, me completa e dá sentido aos meus dias. Amo você e desejo que esse seja o melhor dos aniversários. Parabéns, amor! Te amo ❤️”.

Com quase 1 milhão de seguidores, Volpe é sucesso entre as atrizes e influencers, entre elas, as atrizes Claudia Raia, Alessandra Negrinni e Fernanda Lima. A cantora Pabllo Vittar e outros famosos aproveitaram para felicitar o dermatologista.

Na rede social, Jardis postou fotos da comemoração com a família, no último domingo. “Já comecei as comemorações aqui com minha família, todos com distanciamento, ao ar livre, com máscaras e imunizados. Espero que logo possamos voltar às nossas comemorações. Nosso bem mais precioso é o tempo, então viva a vida com responsabilidade”.