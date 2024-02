Regina Casé 70 Anos: Reserva lança coleção exclusiva em comemoração

Edição limitada de camisetas celebra sete décadas da renomada artista, com renda integralmente revertida para a cultura da Mangueira

Para celebrar os 70 anos de Regina Casé, a Reserva, reconhecida por sua inovação no mercado de moda, apresenta o drop “Casé 70”. A coleção, que conta com camisetas nas cores preta e branca, vem estampada com fotos estilizadas da venerada artista e apresentadora, exibindo um charme vintage que promete encantar os fãs e admiradores. Este lançamento especial, disponível a partir de 24 de fevereiro, não apenas honra a trajetória de Casé mas também se destaca por seu propósito altruístico.

Selecionadas pessoalmente por Regina, as peças refletem o estilo único da aniversariante, enquanto a iniciativa de destinar 100% dos lucros para projetos culturais da Estação Primeira de Mangueira evidencia um compromisso com a promoção da cultura e arte brasileira. O drop estará acessível tanto na loja física localizada na quadra da Mangueira quanto online, permitindo que admiradores de todo o Brasil participem dessa celebração especial.

Sobre a Reserva, a marca não é apenas um nome proeminente na indústria da moda brasileira; é um símbolo de inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Com 97% de sua produção realizada no Brasil, a Reserva se orgulha de uma cadeia de fornecimento local e sustentável, alinhada aos valores de Capitalismo Consciente e certificada como Empresa B. Desde sua incorporação ao grupo AR&Co, a Reserva ampliou ainda mais seu alcance e impacto, promovendo não apenas a moda, mas também o bem-estar das comunidades que toca.

Este aniversário de Regina Casé não é apenas um marco na vida de uma das mais queridas figuras do entretenimento nacional, mas também uma oportunidade para contribuir com a cultura e arte carioca, através de um gesto de solidariedade e reconhecimento. A Reserva convida todos a se juntarem nessa comemoração, que mais do que uma homenagem, é um ato de apoio ao desenvolvimento cultural e social do Brasil.