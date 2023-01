Refrescante e cremoso: Gelato Frappé faz sucesso na The Coffe; saiba mais

Nova bebida é o lançamento do verão e enriquece o cardápio de delícias geladas da rede

Para estrear o verão de 2023 em grande estilo, a The Office lançou uma nova bebida: o Gellato Frappé. A novidade da rede de cafés combina a cremosidade do sorvete de baunilha com leite e vários sabores: Coffee, Matcha, Chai, Mocha e Chocolate.

Rede de cafés The Office é um grande sucesso de vendas (Foto: Divulgação)



A novidade já é um grande sucesso de vendas que em apenas três semanas alcançou oito mil unidades. “Esses números revelam a assertividade do lançamento, que já conta com grande aceitação do público, superando nossas expectativas”, destaca o sócio-proprietário da cafeteria global, Carlos Fertonani.

A nova bebida do cardápio já vendeu mais de oito mil unidades (Foto: Divulgação)



Sem ingredientes artificiais e com um sorvete de textura cremosa e livre de aromatizantes, corantes e conservantes artificiais em sua composição, o Gelato Frappé promete conquistar a preferência dos consumidores.

A bebida gelada pode ser conferida em vários sabores (Foto: Divulgação)



“A textura cremosa do sorvete de baunilha, junto dos outros ingredientes tornam o resultado final do Gelato Frappé uma verdadeira explosão de sabor, os cinco sabores estão incríveis e cada um revela um toque diferente!” finaliza Fertonani.

O Gelato Frappé já está disponível no cardápio e seu preço varia entre R$ 17 e R$20,40.