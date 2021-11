Referência no Brasil, Ana Amorim revela os segredos da terapia de hipnose

Psicanalista especialista em distúrbios alimentares contou sobre os benefícios da técnica

A hipnose tem ganhada espaço entre as terapias. A grande maioria dos profissionais da saúde concordam que ela pode ser uma ferramenta terapêutica muito efetiva para várias condições físicas e emocionais, como a dor, ansiedade e os distúrbios de humor. A psicanalista Ana Amorim é uma das grandes referências em São Paulo pelo uso da técnica, principalmente para tratar distúrbios alimentares.

Foi no dia a dia dentro do consultório que Ana Amorim percebeu a necessidade de aprofundar os atendimentos. “Eu percebia a barreira nos atendimentos e já sabia da existência da hipnose, mas por uma questão de pré-julgamentos, nunca cheguei a pesquisar sobre a técnica, até que essa necessidade surgiu. A partir desse tópico, busquei informações sobre hipnose e percebi o leque de vantagens que poderia trazer para os atendimentos”, comentou Amorim.

“Tudo o que fazemos, inclusive em nossos padrões negativos como ira, compulsão alimentar e fobias, possui uma fundamentação na mente ou uma explicação fisiológica”, explica Ana Amorim

Ao contrário do que se pensa, a hipnose é algo natural da mente e pode acontecer diversas vezes ao dia, sem que a pessoa perceba que está em processo de ‘transe’, como, assistindo televisão ou quando está ao celular, por exemplo. A psicanalista ainda comentou que para que a técnica seja aplicada, a terapia também deve caminhar na mesma via.

“Hoje, todos os meus atendimentos são realizados com hipnose, mas antes de utilizar essa ferramenta, preciso conhecer a história da pessoa, quais são os traumas e dificuldades e só depois entramos na hipnose”, completou.



“Minha intenção é tornar este conhecimento acessível às pessoas comuns”, comenta a psicanalista

Mas, engana-se quem pensa que a técnica é utilizada apenas para recordar momentos do passado. “Durante a nossa vida encontramos dificuldades de se expressar, de comunicar e lidar com situações do dia a dia. As sessões também são eficientes para tratar dos bloqueios, ajudar no autoconhecimento e também nos sentimentos”, contou.

Ana Amorim se tornou uma grande referência no assunto. Com atendimentos 100% online, voltada principalmente para mulheres, agora ela ampliou os atendimentos para dentro e fora do Brasil, como, Itália, Alemanha, Austrália e Estados Unidos.

Ana Amorim já ganhou prêmios por reconhecimento do seu trabalho como psicanalista

“A pandemia acelerou o processo de depressão, distúrbios e ansiedades, mas, mesmo para essas patologias, existe terapias combinadas que podem trazer alivio e progresso, de forma rápida e simples”, completou.