Redes de franquias apostam na terapia com ozônio como forma de atrair e fidelizar clientes

A técnica proporciona resultados mais eficazes nos cuidados com saúde e beleza e já é utilizada por diferentes marcas

Que as redes de franquias já se estabeleceram como um setor sólido e seguro para empresários empreendedores, isso já é conhecido por muitos. Pensando em ampliar ainda mais a base de clientes, o Franchising também aposta em atualizações e novidades constantes, com o objetivo, também, de fidelizá-los.

Em se tratando do segmento de Saúde, Beleza e Bem-estar, a necessidade de reinvenção torna-se ainda maior, por trabalhar a parte estética e de saúde das pessoas. Um dos procedimentos que vem ganhando força entre as franquias é a ozonioterapia, aplicação, em diferentes partes do corpo, que mistura ozônio e oxigênio, estimulando a oxigenação e reestruturação dos tecidos, fortalecendo o sistema imunológico e, consequentemente, eliminando microrganismos que causam infecções, além de funcionar como anti-inflamatório.



Franquias e a terapia com ozônio

A QuantumLife, rede de franquias de Medicina Integrativa, utiliza a ozonioterapia em muitos de seus serviços, tendo a terapia como aliada à saúde de seus pacientes, bem como para maior lucratividade das franquias



“Os franqueados que investem na QuantumLife se beneficiam por ter uma ferramenta terapêutica de baixo custo, com altos potenciais e benefícios para saúde e beleza de seus clientes, já que aqui tratamos desde dor até celulite através da ozonioterapia. Dessa forma, entregamos resultados aos clientes e temos boa margem, que gira em torno de 25% de lucratividade”, comenta a sócia e médica responsável da QuantumLife, Dra. Letícia Fontes.



E este é o principal diferencial da marca: valores justos e qualidade. “Só não fazemos uso da ozonioterapia quando for contraindicada. E por prezar pela acessibilidade com valores justos, nossos clientes podem cuidar da saúde, com garantia de qualidade, e nossos franqueados atraem cada vez mais pacientes no mercado que querem cuidar da saúde de forma natural e preventiva”, complementa a Dra. Letícia.

Segundo a especialista em cabelos Vanessa Nantes, a ozonioterapia é o serviço mais vendido na rede Escovei



A Escovei, franqueadora de escovaria sem hora marcada, também beneficia seus franqueados e clientes com o tratamento, já que utiliza o ozônio em um vapor, fazendo com que potencialize os efeitos de todos os produtos da rede. “É um dos melhores tratamentos que temos. Ele é completo, é antibactericida, antifúngico, trata desde o couro cabeludo até a raiz, qualquer doença, qualquer probleminha que a pessoa tenha, como alergia, quedas, entre outros. Além disso, proporciona brilho e hidratação mais potentes”, explica uma das sócias da Escovei, Vanessa Nantes.

Segundo a especialista em cabelos, a ozonioterapia é o serviço mais vendido na rede. “O cabelo é a moldura do nosso rosto, se ele não está bem, nós também não estamos. Por isso que muitas mulheres com problema de queda, ou com cabelo mais fino, procuram a ozonoterapia. O método muda a estrutura do cabelo, preenchendo o fio e ajudando-o a crescer. Além de ser um tratamento completo, ele muda a autoestima e a percepção que a pessoa tem de si mesma”, finaliza Vanessa.



Grupo Magnet

Ambas as redes recebem investimento do Grupo Magnet, empresa, também, investidora de outras marcas como Lumini Estética, HubOdonto e The Make, através de sua frente de serviços, oferece uma gama de soluções para o mercado de Franquias, atuando no crescimento e estruturação de franqueadoras e franqueados.



Pela iFinance, auxilia na gestão do backoffice para os franqueados; com a Kuorp&Chia traz soluções 360⁰, como formatação, expansão de franquia e backoffice para franqueadoras; e com a Capital Franchise, financia, renova e acelera o crescimento das redes de franquias.