Rede Windsor Hoteis realiza Feijoada Carnavalesca e agita o sábado de carnaval no RJ

Evento contou com apresentação da Imperatriz Leopoldinense e com a presença de diversos artistas

No último sábado, 10 de fevereiro, a famosa Feijoada Carnavalesca da Rede Windsor Hoteis animou o sábado de carnaval do Rio de Janeiro. No evento realizado no salão Europas do hotel Windsor Oceanico, houve a apresentação da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, campeã em 2023, e o Bloco Orquestra Voadora, além de outras atrações, como roda de samba e DJ. Entre o público presente na Feijoada estiveram vários artistas, jornalistas e influenciadores, tais como a musa do evento, Renata Santos, os apresentadores Aline Prado e Rafael Paiva, as atrizes Bianka Fernandes, Isabel Fillardis, Maria Ceiça, Regiane Alves e Rosamaria Murtinho com o marido, o ator Mauro Mendonça, além dos atores André Luiz Miranda, Antonio Pitanga, Luciano Quirino e Roberto Birindelli.

“Estamos muito felizes em ter promovido mais uma edição da nossa tradicional Feijoada Carnavalesca para os moradores e visitantes do Rio de Janeiro durante esse período tão especial. E, mais uma vez, foi um sucesso! O carnaval é uma época extremamente importante para a cidade, e ter a oportunidade de levar momentos de alegria para as famílias, unindo folia de rua ao famoso carnaval da Sapucaí em único ambiente é motivo de muito orgulho para a nossa Rede que, como uma empresa carioca, busca valorizar as raízes culturais do nosso país. Agradecemos a todos pela presença e esperamos vocês, em 2025”, comemora Vitor Almeida, gerente de marketing da Rede Windsor.

Com preparação feita pelos experientes chefs da Rede Windsor, o evento não só forneceu um buffet completo de feijoada com variedade de carnes, que foram servidas separadamente, mas também saladas, pratos quentes e saborosas sobremesas. Houve também a manutenção da tradição do evento da Rede Windsor, de oferecer uma opção vegana para as pessoas que não consomem produtos de origem animal, que levou feijão com abóbora, pimentão, batata doce roxa, cenoura e cogumelo Portobello, acompanhado de farofa de banana com óleo de coco. O buffet do local também serviu os tradicionais petiscos de costelinha assada, bolinho de aipim e de feijoada e o famoso caldinho de feijão. Bebidas como água, refrigerante, cerveja e caipirinha também estavam disponíveis para consumo do público durante todo o evento.

Além da alimentação, o público presente também pôde desfrutar de um espaço de maquiagem e de um espaço com o serviço para crianças, denominado Kid´s Club, que contou com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir para os menores, e para os maiores, jogos de videogame, dados e de tabuleiro, e acompanhamento realizado por monitores especializados.